Что дарят школам успешные выпускники в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области продолжается акция «Туған мектепке тағзым» («С благодарностью родной школе»), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начавшись в 2016 году, проект «С благодарностью родной школе» пополняется всё новыми фактами меценатства.



«Примерами успешного меценатства могут служить выпускники таразской гимназии №5 имени Жамбыла - государственный и общественный деятель Мырзатай Жолдасбеков и писатель Шерхан Муртаза, - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» аким города Тараза Рустем Даулет. - Они пополнили библиотечный школьный фонд новыми книгами. Депутат Сената Парламента РК Бектас Бекназаров помог оборудовать кабинет природоведения. Ректор Таразского инновационно-гуманитарного университета Ерболат Саурыков выделил 51 миллион тенге на гранты 12-ти студентам. Генеральный директор ТОО «Казфосфат» Мукаш Искандиров на 10 миллионов тенге построит спортплощадку в микрорайоне города».



В числе меценатов - руководители ТОО «Бином» Куат Баккараев и ТОО «Арайстроймаркет-2003» Арман Едильбаев, которые выделили по 12 млн тенге на строительство двух квартир для малоимущих семей. Президент ТОО «Альтаис групп» Алимбек Жумабаев направил 67 млн тенге на строительство музея «Баласагун» при Таразском государственном педагогическом университете, отметили в акимате города.



«Наши меценаты заслуживают огромной благодарности за заботу и уважение к родной земле и ее людям, - подчеркнул Рустем Даулет. - Жамбылцы живо откликнулись на программную статью Лидера нации, в которой ставится задача, чтобы известные люди повернулись лицом к родным краям. Программа «Туған жер» («Малая Родина») работает. Наш народ всегда с трепетом относился к родной земле, и у нас много людей, которые конкретными делами отвечают на призыв Президента».



Напомним, акция «Мектепке тағзым» («С благодарностью родной школе») направлена на установление тесных контактов с успешными выпускниками школ региона для привлечения их к помощи по оснащению учебных кабинетов, для встреч с учащимися и учителями. В ходе акции спонсорами оказана значительная материальная помощь школам области, построены крупные спортивные и социальные объекты.



К примеру, житель Рыскуловского района предприниматель Сайранбай Доненбаев построил интернат на 40 мест стоимостью 150 млн тенге, заложил в родном селе парк и построил памятник односельчанам-жертвам политических репрессий и участникам Великой Отечественной войны, стоимость объекта - 50 млн тенге. Кроме того, построил детский сад с яслями стоимостью 250 млн тенге. Все объекты передал на баланс государства. Ежегодно награждает денежными премиями отличников учебы.



Предприниматель Манарбек Агайдаров, один из авторитетных деятелей отечественного спорта, самбист, тренер, руководит в Таразе областной специализированной школой-интернатом для одаренных в спорте детей. На собственные средства (2,6 млрд. тенге) он построил спортивный объект в Кордайском районе. Известный в спортивном мире тренер по боксу Юрий Цхай, уроженец города Шу Жамбылской области, на собственные 470 млн тенге построил Дворец бокса в родном городе. Выпускник казахско-турецкой школы-интерната для одаренных мальчиков (школа «Білім-Инновация») Рахмани Жанат подарил родной школе кабинет по робототехнике стоимостью 1,5 млн. тенге.