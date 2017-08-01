Что будет с ценами на нефть во второй половине августа

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аналитики Альпари рассказали, какие события повлияют на динамику цены нефти во второй половине августа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Цена нефти смеси Brent за первые две недели августа понизилась на 2.5%, в начале второй декады падение усилилось. Однако пока уровень в 50 долларов за баррель не пробит вниз, более того, только в середине августа котировки попытались опуститься немного ниже этого уровня. Но «апокалиптического» полета вниз на 40 долларов в первой половине августа не случилось. Возможен ли негативный сценарий для второй половины августа?», - задается вопросом заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.



В компании назвали ряд событий, которые могут влиять на динамику цены нефти во второй половине августа. Один из них - спрос на нефть в Китае пока остается невысоким. Согласно информации агентства Reuters, две крупнейшие нефтяные компании Китая Sinopec и Petrochina объявили официально о сокращении мощностей своих НПЗ на 10%. В середине августа это вызвало определенную панику на рынке нефти, так как подрывает все надежды на рост спроса в текущем году, и не исключено, что до конца месяца на таком фоне рынок нефти окажется сильно волатильным.



Влияние на цену «черного золота» окажет неясность с заседанием комитета по мониторингу ОПЕК. Как правило, комитет ОПЕК по мониторингу исполнения соглашения о добыче нефти в текущем году заседал ежемесячно. В начале августа такое заседание уже состоялось в Санкт-Петербурге, а новое заседание назначено уже на сентябрь в Вене. Прошедшее заседание оказалось не вполне результативным, так как в его ходе выяснилось, что не все члены ОПЕК дисциплинированно выполняют соглашение. Кроме того, нефтяной рынок неприятно удивила новость о том, что Саудовская Аравия увеличивает экспорт нефти, несмотря на то, что официально призывает других членов ОПЕК сокращать добычу и экспорт «черного золота». Данные события стали «медвежьим» фактором для рынка нефти, однако, на данный момент они представляются уже учтенными в цене.



Невысокий спрос на нефть демотивирует производителей сланцевой нефти. В августе, согласно отчету Baker Hughes, число активных буровых установок в США от недели к неделе сильно не увеличивалось. Это может быть связано с тем, что на рынке сейчас избыток легкой и высококачественной нефти. Коммерческие запасы нефти в США показывают противоречивые сигналы - от недели к неделе они сокращаются, но динамика сокращения запасов очень неустойчива. Тем не менее, отсутствие избытка предложения нефти, особенно с учетом того, что соглашение о сокращении добычи нефти выполняется не слишком активно, является скорее позитивом для рынка нефти.



Геополитическая обстановка. Так называемый «фактор Трампа», несмотря на то, что президент США не скрывает, что его целью является «сделать Америку снова великой» на рынке нефти, является, скорее, «бычьим» фактором для нефти, чем «медвежьим». Неосторожные заявления в адрес нефтедобывающих стран, равно как и ужесточение антироссийских санкций, способны, скорее, поднять цены на нефть. В данном контексте можно рассматривать и обострение отношений с Ираном, и то, что российские нефтяные компании из-за санкций могут ограничивать инвестиции в новые месторождения, что приведет к росту цены на «черное золото» в будущем.



«По нашему мнению, до конца августа «апокалиптического сценария» не произойдет, а нефть Brent может торговаться на уровнях в 48-53 долларов за баррель», - считает Наталья Мильчакова.