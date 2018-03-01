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ЧС в Аягозе: Первые квартиры выдали жителям разрушенных домов

20 Марта 2018 17:58 532
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ЧС в Аягозе: Первые квартиры выдали жителям разрушенных домов

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Первые 12 семей города Аягоз, пострадавшие от подтопления, получили новые квартиры. Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов лично вручил ключи новоселам, сообщили в пресс-службе акима области.

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Напомним, в Аягозском районе 11 марта было объявлено ЧС местного масштаба. Из-за дождей и потепления произошли подтопления частных домов. По поручению акима ВКО Даниала Ахметова было куплено 12 домов на 49,5 млн тенге.

«Когда я приехал, 8 домов были полностью развалены, около 10 были разрушены. Сейчас они тоже не подлежат восстановлению. Результаты работы комиссии показали, что около 40 квартир находятся в аварийном состоянии. Мы также выделим средства и предоставим жилье владельцам этих домов, - сказал аким области Даниал Ахметов.

ЧС в Аягозе: Первые квартиры выдали жителям разрушенных домов

Отметим, что к настоящему моменту в Аягоз поступила гуманитарная помощь на 34 миллиона 255 тысяч тенге. Продовольственные товары, строительные материалы поставлялись из Атырауской, Алматинской и Павлодарской областей. Кроме того, из восточноказахстанского фонда «Парыз» было выделено 100 млн тенге. В целом ОФ «Аягоз Болашак» получил 169 млн тенге.

Даниал Ахметов поручил использовать денежные средства фондов и гуманитарную помощь только на необходимые нужды под строгим контролем активистов.

В свою очередь аягозовцы выразили благодарность за проделанную работу в короткий срок времени, особенно за поддержку, которая поступила со всех уголков Казахстана.

«Вы приехали к нам уже во второй раз, и за одну неделю была проделана огромная работа. Люди являются свидетелями этого. У всех пострадавших хорошее настроение. Мы все плакали, и теперь мы смеемся. От всех казахстанцев поступает помощь в виде продуктов питания, одежды, строительных материалов. Все это является результатом единства нашего народа», - сказала жительница Аягоза Меруерт Дауйтбаева.

Аким области Даниал Ахметов сказал, что инфраструктура в Аягозе будет модернизирована и проблема воды будет решена.


ЧС в Аягозе: Первые квартиры выдали жителям разрушенных домов
ЧС в Аягозе: Первые квартиры выдали жителям разрушенных домов
ЧС в Аягозе: Первые квартиры выдали жителям разрушенных домов
ЧС в Аягозе: Первые квартиры выдали жителям разрушенных домов

 

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Паводок, Происшествия, Акимат,
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Автор:

Людмила Малько

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