ЧС-ники просят казахстанцев не терять бдительность под Новый год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД РК просит казахстанцев сохранять бдительность в праздничные дни, посвященные Новому году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По статистике в Казахстане именно в жилом секторе происходит порядка 68% всех пожаров по республике. Как это ни прискорбно, в праздничные дни, к которым относится и Новый год, эта цифра возрастает до 82-85%. Такой резкий рост пожаров можно объяснить психологическим настроем людей: будни, а потом резко праздники приходят, люди расслабляются и теряют бдительность. По-моему, жизнь дороже, поэтому бдительность нужно сохранять», - сказал официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов в ходе пресс-конференции в СЦК.

Также ЧС-ники предупреждают о соблюдении правил безопасности при использовании хлопушек, фейерверков, петард, украшении елок.

«К примеру, допускается использование тех помещений, которые обеспечены не менее двумя эвакуационными выходами, не имеют на окнах решеток, расположены не выше второго этажа в зданиях. Елки следует устанавливать на устойчивом основании с расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка, а сама елка не затрудняла выход из помещения», - подчеркнул Иманкулов.

При покупке пиротехнических изделий казахстанцам рекомендовано проверять, сертифицированы ли они, обязательно ознакомиться с правилами, посмотреть срок хранения. Не запускать их вблизи машин, огня, во время запуска запрещено курить. Зрителям следует находиться на расстоянии 30-50 метров.

Видео опубликовано Пресс-служба ДЧС г.Астаны (@pressa.dchs.astana) Дек 22 2016 в 7:05 PST

Что касается точек продаж, граждане вправе требовать разрешительные документы на реализацию изделий.

Сотрудники правоохранительных органов провели уже 2473 рейдовых мероприятия по проверке рынков, магазинов и других мест торговли. Также проверке подверглись автомобили на дорогах республиканского значения на предмет законности перевоза пиротехники. В результате было выявлено 177 нарушений, изъята 5631 штука несертифицированных веществ и изделий.