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ЧМ-2018 в России будет «чистым» от допинга - президент ФИФА

ЧМ-2018 в России будет «чистым» от допинга - президент ФИФА
22 Декабря 22:10 159

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что чемпионат мира по футболу - 2018, который пройдет в России, будет «чистым» в плане допинга, передает Gazeta.ru.

«Вопрос допинга на чемпионатах мира контролируется на сто процентов. Вся антидопинговая программа на мировых первенствах в ЮАР и Бразилии контролировалась ФИФА, и в России будет так же», - передает слова спортивного чиновника Marca.

«Тестирование будет проводиться в лабораториях, имеющих аккредитации WADA. Это будет «чистый» чемпионат мира», - цитирует Инфантино ФАН.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.

 

Ключевые слова: Спорт,
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