Число жертв теракта в метро Санкт-Петербурга увеличилось до 14 человек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В больнице Санкт-Петербурга скончался мужчина, пострадавший при теракте в метро города, сообщает ТАСС.

Вице-губернатор города Анна Митянина подтвердила, что один из пострадавших при теракте скончался в больнице.

Также в пресс-службе правительства Ленинградской области сообщили, что четырнадцатой жертвой теракта стал житель Гатчины. Мужчина скончался от серьезной кровопотери в Военно-медицинской академии в Петербурге.

Ранее сообщалось о погибших в результате теракта 13 человек.

Напомним, 3 апреля прогремел взрыв на одной из станций метрополитена в Санкт-Петербурге.