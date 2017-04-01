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Число жертв теракта в метро Санкт-Петербурга увеличилось до 14 человек

Число жертв теракта в метро Санкт-Петербурга увеличилось до 14 человек
12 Апреля 2017 16:45 185

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В больнице Санкт-Петербурга скончался мужчина, пострадавший при теракте в метро города, сообщает ТАСС.  

Вице-губернатор города Анна Митянина подтвердила, что один из пострадавших при теракте скончался в больнице.

Также в пресс-службе правительства Ленинградской области сообщили, что четырнадцатой жертвой теракта стал житель Гатчины. Мужчина скончался от серьезной кровопотери в Военно-медицинской академии в Петербурге.

Ранее сообщалось о погибших в результате теракта 13 человек.

Напомним, 3 апреля прогремел взрыв на одной из станций метрополитена в Санкт-Петербурге.  

 

Ключевые слова: Происшествия, Россия,
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