Число жертв наводнений и оползней на Филиппинах достигло 200

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Не менее 200 человек погибли на Филиппинах в результате оползней и наводнений, вызванных тропическим штормом «Кай Так», передает ТАСС.

Ранее агентство France-Presse информировало о 133 погибших.



«Кай Так» стал 26-м по счету тихоокеанским циклоном в Азии с начала этого года. Свое название он получил в честь старого аэропорта Гонконга, который располагался на насыпной полосе в проливе Виктория близ холмов и жилых кварталов и считался одним из самых опасных в мире.