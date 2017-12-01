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Число жертв наводнений и оползней на Филиппинах достигло 200
24 Декабря 2017 03:25 410
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Не менее 200 человек погибли на Филиппинах в результате оползней и наводнений, вызванных тропическим штормом «Кай Так», передает ТАСС.
Ранее агентство France-Presse информировало о 133 погибших.
«Кай Так» стал 26-м по счету тихоокеанским циклоном в Азии с начала этого года. Свое название он получил в честь старого аэропорта Гонконга, который располагался на насыпной полосе в проливе Виктория близ холмов и жилых кварталов и считался одним из самых опасных в мире.
Ключевые слова: Происшествия,
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