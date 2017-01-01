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Число желающих изучать казахский язык увеличивается в Китае

Число желающих изучать казахский язык увеличивается в Китае
10 Января 2017 07:00 331

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Большое количество китайских студентов изъявляет желание изучать казахский язык. Об этом в интервью журналистам заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Ханьхуэй, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я очень хочу (изучить казахский язык), но у меня отсутствует языковой дар», - отметил  Чжан Ханьхуэй, отвечая на вопросы журналистов.

Дипломат добавил, что русским языком  он овладел в течение длительного  времени.

«Казахский язык преподается  в вузах Китая. Мы уже включили такой предмет для высшего образования. В Китае несколько центров изучения Казахстана  и очень много желающих изучать казахский язык. В Шанхае есть,  есть и в других городах,  вы можете посетить и своими глазами увидеть, если будете в Китае. Там очень  много студентов, которые проявили большой интерес к казахскому языку. Для стабильного развития наших  отношений, я думаю, что с китайской стороны нам нужно все больше и больше специалистов по казахскому языку», - добавил посол.

 

 

Ключевые слова: Казахстан и Китай, КАЗМЕДИА,
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