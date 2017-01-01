Число желающих изучать казахский язык увеличивается в Китае

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Большое количество китайских студентов изъявляет желание изучать казахский язык. Об этом в интервью журналистам заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Ханьхуэй, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я очень хочу (изучить казахский язык), но у меня отсутствует языковой дар», - отметил Чжан Ханьхуэй, отвечая на вопросы журналистов.

Дипломат добавил, что русским языком он овладел в течение длительного времени.

«Казахский язык преподается в вузах Китая. Мы уже включили такой предмет для высшего образования. В Китае несколько центров изучения Казахстана и очень много желающих изучать казахский язык. В Шанхае есть, есть и в других городах, вы можете посетить и своими глазами увидеть, если будете в Китае. Там очень много студентов, которые проявили большой интерес к казахскому языку. Для стабильного развития наших отношений, я думаю, что с китайской стороны нам нужно все больше и больше специалистов по казахскому языку», - добавил посол.