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Число сделок купли-продажи жилья в 2017 году выросло на треть

Число сделок купли-продажи жилья в 2017 году выросло на треть
7 Апреля 2017 17:04 395

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За три месяца 2017 года число сделок купли-продажи жилья выросло на 30,9%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной экономики. 

«В марте 2017 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 17 569 и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 3,5%. Количество сделок купли-продажи жилья за январь-март 2017 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 30,9%», - отмечается в сообщении ведомства.

Ключевые слова: Статистика, Жилье, Экономика,
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