Число сделок купли-продажи жилья в 2017 году выросло на треть

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За три месяца 2017 года число сделок купли-продажи жилья выросло на 30,9%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной экономики.

«В марте 2017 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 17 569 и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 3,5%. Количество сделок купли-продажи жилья за январь-март 2017 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 30,9%», - отмечается в сообщении ведомства.