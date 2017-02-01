Число проверяющих бизнес госорганов в Казахстане сократят

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство РК намерено сократить численность госорганов, проверяющих бизнес. Такое поручение сегодня дал Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев в ходе заседания Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По улучшению бизнес климата, как отметил Президент, по данному направлению сделано не мало, однако, нагрузка на бизнес растет. С одной стороны , мы вносим изменения в законы по улучшению ведения бизнеса, упрощаем процедуры. За последние 5 лет в 2-3 раза сократили количество разрешительных документов. С другой стороны, за этот же период количество принятых нормативно-правовых актов, затрагивающих интересы бизнеса, наоборот увеличилось в 1,7 раза», - сообщил Бакытжан Сагинтаев.

Из этого числа, как отметил глава Кабмина, 85% являются актами акиматов и маслихатов.

«Поручаю Министерствам национальной экономики и юстиции разобраться в этом вопросе. Вчера приводились данные о том, что в республике контрольные и надзорные функции осуществляет 61 ведомство, из них 45 центральных. Предпринимателям предъявляется более 28 тысяч требований. В этой связи поручаю в месячный срок Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами и Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» завершить масштабную ревизию всех контрольно-надзорных функций и внести предложения в Правительство. В первую очередь, надо сократить завышенные требования к бизнесу и адмбарьеры. Все необходимые изменения в законодательные акты нужно принять в текущем году. Также внести предложения по сокращению численности проверяющих органов», - подчеркнул Бакытжан Сагинтаев.