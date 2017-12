Число погибших при аварии поезда в США возросло до шести

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По крайней мере шесть человек погибли в понедельник в результате аварии скоростного поезда компании Amtrak в штате Вашингтон, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Агентство Associated Press ссылается на информацию, полученную от властей штата. Управление полиции Вашингтона предупредило ранее в своем Twitter, что оно официально не объявляло ни точное, ни приблизительное число жертв и пострадавших в трагедии. Скорость движения поезда могла достигать 128 км в час, авария произошла в 64 км южнее Сиэтла.

Скоростной состав в понедельник совершал первую поездку по новой ветке железной дороги, которая была построена в рамках проекта общей стоимостью $180,8 млн. Цель проекта - ускорить перевозку пассажиров между Сиэтлом и Портлендом. Основной путь изобилует поворотами, туннелями с одноколейкой и перегружен товарными перевозками.

Губернатор Вашингтона Джей Инсли ввел в штате режим чрезвычайной ситуации. Инсли избегал упоминания о жертвах трагедии, точное число которых не установлено.

Он настоятельно рекомендовал автомобилистам избегать пользоваться автотрассой I-5, на которую рухнули вагоны скоростного пассажирского состава. Движение по этому шоссе полностью парализовано на неопределенный срок.

В составе находились 83 человека, включая машинистов. Власти пока уточняют, сколько человек погибли и ранены в результате аварии. Офис шерифа округа Пирс информировал, что среди водителей никто не умер, есть только пострадавшие. Однако органы правопорядка считают неизбежной гибель тех, кто ехал в скоростном составе.

Авария произошла на отрезке железной дороги южнее города Такому. Несколько вагонов скоростного поезда Cascades, шедшего из Сиэтла в Портленд, сошли с рельсов и сорвались с моста-переезда на автошоссе I-5. Хождение поездов из Сиэтла в северном и восточном направлениях было приостановлено, но позднее возобновлено.

