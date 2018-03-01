Чиновники столичного департамента юстиции подозреваются во взятках
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя столичного департамента юстиции Рауан Рамазанов и начальник управления Еркин Даулетбаев задержаны по подозрению во взятке в 22 миллиона тенге, передает Елорда Инфо со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства юстиции.
28 февраля 2018 года Даулетбаев и Рамазанов задержаны с поличным сотрудниками АДГСПК. Об этом сообщается в распространенном пресс-релизе Минюста. Чиновники подозреваются в получении взятки в 22 миллиона тенге «за снятие арестов по исполнительному производству».
Им грозит обвинение по статье 366 УК РК «Получение взятки группой лиц по предварительному сговору».
Известно, что Рауан Рамазанов прежде работал в системе правоохранительных органов. С 2012 года по 2014 год был заместителем прокурора Турксибского района Алматы. После работал в управлении досудебного расследования Департамента Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по Алматы, замруководителя Департамента АДГСПК по Жамбылской области.
Еркин Даулетбаев ранее руководил отделом в службе экономических расследований Департамента госдоходов Тараза.
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