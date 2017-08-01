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Чиновники отдела образования Каражала «украли» школьные обеды

Чиновники отдела образования Каражала «украли» школьные обеды
19 Августа 2017 05:04 309

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Каражалским городским судом рассмотрено уголовное дело, поступившее в суд с процессуальным соглашением в форме сделки о признании вины в отношении руководителя и экономиста отдела образования города Каражал за совершение коррупционного преступления по п.п.1,2 ч. 3 ст. 189 УК РК.

 Об этом сообщается на сайте Карагандинского областного суда.

Указанные лица пользуясь своими служебными положениями присвоили бюджетные средства в размере 4914 400 тенге, предназначенные согласно договору о государственных закупках на питание учащихся школ города Каражал и поселка Жайрем.

Судом вынесен обвинительный приговор с назначением наказания каждому в виде ограничения свободы сроком на 5 лет, с конфискацией имущества, руководителя отдела лишили пожизненно занимать определенные должности в государственных органах.

Материальный ущерб причиненный к государству возмещен полностью. Приговор суда в законную силу не вступил.

 

 

Ключевые слова: Карагандинская область, Суды,
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