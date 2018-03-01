Четырех жителей Шымкента приговорили к колонии за обман корейского инвестора

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Специализированном межрайонном уголовном суде Шымкента был вынесен приговор четверым жителям Шымкента за мошенничество в отношении инвестора из Кореи Хо Чи Джона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нарметова Б. признать виновным в совершении уголовного правонарушения по статье 190 УК РК с наказанием 6 лет 6 месяцев. Юсупжанова признать виновным по статье 190 УК РК с наказанием в виде лишения свободы на 6 лет. Моминжанова и Фарниева признать виновным по части 5 статьи 28 пункта 2, части 4 статьи 190 УК РК и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 с половиной лет в учреждениях средней безопасности»,- озвучил приговор судья Абсаттар Шахидинов.

Отметим, в 2013 году гражданин Южной Кореи, профессор Хон Чи Джон приехал в Шымкент в качестве инвестора. Он собирался построить здесь завод по выпуску хлопчатобумажных перчаток вместе с подсудимыми. По договоренности он обязался поставить оборудование, а шымкентский предприниматель Юсупжанов - оплатить поставку. Но дело не выгорело, и между сторонами начались разногласия.



Сейчас предприятие простаивает. 5 октября 2017 года его опечатали следователи. Что с ним будет дальше, решит суд.