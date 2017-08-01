Четырех террористов ликвидировали в Каталонии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Каталонская полиция ликвидировала четырех террористов в испанском городе Камбрильсе, которые попытались совершить теракт, аналогичный тому, что произошел в Барселоне. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на агентство EFE.

По его информации, еще один террорист ранен. На всех боевиках были надеты пояса смертников, передает агентство.



Газета La Vanguardia сообщила ранее, что полиция обезвредила несколько предполагаемых террористов, которые готовились совершить атаку.



Ранее стало известно, что правоохранительные органы проводят спецоперацию. "В Камбрильсе идет полицейская операция, она связана с возможным террористическим актом. Если вы находитесь в Камбрильсе, не выходите из дома", - говорится в сообщении полиции в Twitter.