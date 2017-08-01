Четыре селеопасных моренных озера осушили в горах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 16 августа в рамках рабочего визита заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан Юрия Ильина в ДЧС Алматы совершен аэровизуальный облет мореных озер Алматинского региона и работ по укреплению склонов по дороге на БАО и ход реконструкции плотины Мынжылки при авиационной поддержке акимата города с участием руководителей ГУ «Казселезащиты» и алматинского Департамента по ЧС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе ДЧС Алматы отмечают, что на 9 самых опасных из 36 мореных озер с 30 июня ведутся превентивные мероприятия по их опорожнению. С начала лета с учетом притоков Казселезащитой уже сброшено 4,3 млн кубов воды при первоначальном общем объеме 1,5 млн кубов. То есть, при отсутствии притоков сегодня все озера были бы осушены.

В борьбе с притоками от ледников эффективно используются закупленные акимом города высокопроизводительные насосы, сифоны большого диаметра и каналы стока. Сегодня уже 4 из 9 озер считаются опорожненными.

«Был также посещен участок дороги ГЭС-1- БАО где ведутся работы по укреплению скальных откосов во избежание камнепадов. Для удержания камней применяется высокопрочная стальная сетка производства местного завода, совместного казахстано-японского предприятия «Tokyo Rope Almaty» открытого Президентом Республики Казахстана ноябре прошлого года», - рассказали в пресс-службе ДЧС Алматы.

Вертолет совершил короткую посадку на гребне плотины Мынжылки где ведутся подготовительные работы по реконструкции плотины с увеличением принимающего объема с 220 млн кубометров воды до 500 млн кубов.

При встрече с подрядчиками Юрию Ильину доложили, что работы ведутся по графику, техника и рабочие на месте и ведут подготовку 4 км дороги.

Напомним, что средства на реконструкцию устаревшей плотины солидарно выделены из Республиканского и местного бюджета на 2017-2018 годы.

На рабочем совещании с участием замакима Алматы, Юрий Ильин отметил тесное сотрудничество местного исполнительного органа, ДЧС и Казселезащиты в системном решении задач по защите населения южной столицы.