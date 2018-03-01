Четыре человека пострадали в ДТП на остановке в Уральске
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Вечером 2 марта на остановке «Саяхат» в центре Уральска произошло ДТП с участием двух автобусов. Пострадали четыре человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Вечером 2 марта, примерно в 19:00, водитель автомашины КIA RIO в пути следования по проспекту Достык в южном направлении, не справившись с рулевым управлением выехал на полосу встречного движения, - проинформировали в пресс-служба департамента внутренних дел Западно-Казахстанской области. - Водитель легкового автомобиля допустил столкновение со стоящим на остановке автобусом маршрута №43, который от удара откинуло назад. Автобус столкнулся со стоящим позади автобусом маршрута №2.»
Очевидцы произошедшего также рассказали корреспонденту Казинформа, что легковая машина въехала в стоящий автобус, буквально, залетев под него. Они же сказали, что водителя КIA RIO зажало в салоне.
В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что в результате ДТП пострадали четыре человека, их состояние оценивается, как средней степени тяжести.
Транспортные средства водворены на спецавтостоянку. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
Фото: mgorod.kz
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