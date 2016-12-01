Четверть экономически активного населения Жамбылской области занята в бизнесе 

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Развитие малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных направлений развития экономики области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области, в регионе действует 58 146 субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них 4 288 - юридические лица, 55 - средние предприятия, 38 058 - индивидуальные предприниматели, 15 745 - крестьянские хозяйства.

«Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства составляет 120,8 тыс. человек, или 24% от экономически активного населения области, - рассказал заместитель руководителя управления Талгат Шалдарбеков. - В первом полугодии 2016 года объем произведенной продукции субъектами малого и среднего предпринимательства (юридическими и физическими лицами) составил 130,5 млрд. тенге, или 96,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».

По словам Т. Шалдарбекова, благодаря огромным запасам минерально-сырьевых ресурсов в Жамбылской области активно развита горно- и газоперерабатывающая, химическая, пищевая, металлургическая промышленность, производство строительных материалов. Предприятия Жамбылской области производят в республиканском разрезе 100% триполифосфата натрия, 99,8% фосфора, 86,7% гипса, 80,7% минеральных удобрений, 17,7% шерсти МРС, 15,5% портландцемента.

По сравнению с аналогичным периодом 2015 года рост отмечен в горнодобывающей отрасли и разработке карьеров на 3,0% (15,7 млрд. тенге), обрабатывающей - на 10,7% (117,3 млрд. тенге).

«Если остановиться на итогах развития промышленности, то за 10 месяцев 2016 года промышленными предприятиями Жамбылской области произведено продукции на 278,9 млрд. тенге, индекс физического объема составил 3,2%. Наблюдается положительная динамика в обрабатывающей промышленности. Это рост производства продуктов питания на 34,9%, легкой промышленности на 64%, производства продуктов нефтепереработки на 39,1%, прочей неметаллической минеральной продукции на 1,6% и металлургической промышленности на 52,8%», - отметил спикер.







