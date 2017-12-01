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Четверо спортсменов из Северного Казахстана выступят на Олимпиаде-2018

25 Декабря 2017 13:27 581
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Четверо спортсменов из Северного Казахстана выступят на Олимпиаде-2018

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Североказахстанские спортсмены готовятся принять участие в зимних Олимпийских и Паралимпийских играх 2018 года, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта.

От Северо-Казахстанской области кандидатами на участие в XXIII зимних Олимпийских играх пока заявлены 4 спортсмена. Это мастера спорта международного класса РК по конькобежному спорту - Роман Креч, Дмитрий Бабенко и Елена Урванцева, мастер спорта международного класса по лыжным гонкам Ринат Мухин.

«Одна лицензия на Олимпиаду у нас уже есть - ее заполучил по итогам своего выступления на этапах Кубка мира по конькобежному спорту МСМК Роман Креч. Он в этом году завоевал «серебро» чемпионата мира в канадском Калгари», - отметил руководитель управления Руслан Есеналин.

Сейчас кандидаты на участие в Олимпийских играх 2018 года проходят учебно-тренировочные сборы и принимают участие в международных квалификационных соревнованиях согласно международному спортивному календарю. Там ведется дальнейший отбор на получение лицензий на зимние Олимпийские игры 2018 года.

По информации пресс-службы, из 6 лицензий на Паралимпийские игры, выделенных нашей стране, 3 получили спортсмены Северо-Казахстанской области. Это Александр Герлиц, Сергей Усольцев, Кайрат Канафин и его гид Антон Жданович. Они выполнили спортивные нормативы по лыжным гонкам и биатлону.

Зимние Олимпийские игры в 2018 году пройдут в городе Пхенчане (Южная Корея). 

 

 

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Олимпиада, Спорт,
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Автор:

Олеся Жуковень

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