Четверо медвежат родились в зоопарке Шымкента
2 Марта 2018 15:20 708
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ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкентском зоопарке пополнение: родились сразу четверо медвежат, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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В январе медведица по имени Зина родила двоих медвежат, а через 2 недели такой же приплод принесла Люся.
Определить плод медвежат сотрудники зоопарка пока не смогли - медведицы ревностно стерегут своё потомство и не подпускают посторонних.
К слову, имена новым обитателям пока не выбраны - горожане могут оставить свои предложения на официальной странице зоопарка в Facebook.
Всего в зверинце живет 11 медведей, 9 из них - бурые, 2 - Тянь-Шаньские, занесённые в красную книгу.
Ключевые слова: Южно-Казахстанская область, Экология,
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