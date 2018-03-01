Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -18 °С
Алматы: 0 °С
USD 322.39 EUR 395.77
RUB 5.68 CNY 50.81
Скачать

Четверо медвежат родились в зоопарке Шымкента

2 Марта 2018 15:20 708
Поделиться:
Четверо медвежат родились в зоопарке Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкентском зоопарке пополнение: родились сразу четверо медвежат, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Предков лошади Пржевальского одомашнили 5,5 тысяч лет назад на территории РК
Дикую енотовидную собаку нашел во дворе житель Павлодара

В январе медведица по имени Зина родила двоих медвежат, а через 2 недели такой же приплод принесла Люся.

Определить плод медвежат сотрудники зоопарка пока не смогли - медведицы ревностно стерегут своё потомство и не подпускают посторонних.

К слову, имена новым обитателям пока не выбраны - горожане могут оставить свои предложения на официальной странице зоопарка в Facebook.

Всего в зверинце живет 11 медведей, 9 из них - бурые, 2 - Тянь-Шаньские, занесённые в красную книгу.

 

Telegram-канал:

Ключевые слова: Южно-Казахстанская область, Экология,
Поделиться:

Автор:

Сайра Амантаева

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Назым Шаханова
Назым Шаханова
954-047
rusred@inform.kz
Архив