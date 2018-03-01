Черный список зарубежных производителей продукции опубликовали санврачи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Список выявленной несоответствующей импортной продукции на март 2018 года разместил на своем сайте Комитет охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК, передает МИА «Казинформ».

В ходе мероприятий по контролю за безопасностью и качеством пищевой продукции подразделениями Комитета проведена работа по отбору пищевых продуктов и лабораторной экспертизы импортной молочной продукции, а также мяса птицы.

Специалисты проверили около 118 крупных супермаркетов и магазинов по всей республике, сообщили в ведомстве. Закуплено 1096/ 240 проб, проведено более 45 тысяч исследований, из них 22% оказались несоответствующими требованиям технических регламентов, в том числе 12% по бактериологическим показателям, 21% по физико-химическим показателям (факты фальсификации) и 77% - нарушение маркировки.

Также для информирования населения ведомство разместило на своем сайте список недобросовестных производителей, чья продукция была завезена и реализована в стране с нарушениями требований показателей безопасности и качества. Список будет обновляться по мере проведения мониторинга безопасности продукции на стадии реализации.

Список выявленной несоответствующей импортной продукции на март 2018 года





Наименование продукции Производитель Выявленные нарушения Регион Фарш куриный ООО "ФинИнвест", Россия, г.Челябинск, Челябинская обл. Не указана дата производства и срок годности Акмолинская область Голень цыпленка-бройлерат.м. "Петруха" з/м ЗАО "Серволюкс Агро", Республика Беларусь Не указана маркировка на государственном языке Голень цыплёнка-бройлера з/м ОАО "Смолевичи Бройлер" Республика Беларусь Минская область Не указана маркировка на государственном языке Тушка цыпленка бройлера 1 с ООО «Брянский бройлер», Россия, Брянская область Обнаружены бактерии группы кишечной палочки Тушка цыпленка бройлера 1 с. ООО "МПК" Бройлерное производство" Россия,Агаповский район, п.Буранный Превышение м.д.влаги 7,4% (при норме 4,0%) Голень цыпленка бройлера з/м АО «ПРОДО птицефабрика Сибирская», Россия, Омская обл., Омский район, п.Буранный Превышение м.д.влаги 5,3% (при норме 4,0%) Грудка цыпленка бройлера з/м Превышение м.д.влаги 5,1% (при норме 4,0%) Бедро цыпленка бройлера з/м Превышение м.д.влаги 8,1% (при норме 4,0%) Тушка цыпленка бройлера з/м Превышение м.д.влаги 5,4% (при норме 4,0%) Крылышко (целое) з/м АО "Инжавинская птицефабрика", Россия, Тамбовскаяобл, Инжавинскийр-н Обнаружены бактерии группы кишечной палочки, КМАФАнАМ, Не указана маркировка на государственном языке, Превышение м.д.влаги 4,5% (при норме 4,0%) Крылышко (целое) з/м ЗАО "Приосколье", Россия, Белгородская обл, Новооскольский р-н, ст.Холки Обнаружены бактерии группы кишечной палочки, КМАФАнАМ, Не указана маркировка на государственном языке, Превышение м.д.влаги 7,5% (при норме 4,0%) Полуфабрикаты из мяса птицы цыплят-бройлеров натуральные- Набор для чахохбили и шашлыка з/м АО "Алтайский бройлер", Россия, Алтайский край,г.Бийск Обнаружены бактерии группы кишечной палочки, КМАФАнАМ (в норме не допускается), Не указана маркировка на государственном языке, Превышение м.д.влаги 5,8% (при норме 4,0%) Продукт белково-жировой сметанковый ПАО Зотолонаинский маслодельный комбинат Украина Черкасская обл, г.Золотоноинск Не указана маркировка на государственном языке Молоко цельное сгущенное с сахаром "Волоконовское" ОАО "Беломорпродукт", Россия, Белгородская обл., г.Белгород Не указана маркировка на государственном языке Молоко "Домик в деревне" м.д.ж. 6% ОАО "Бишкек-Сут" Кыргызская Республика, г.Бишкек Снижение м.д. жира 3,3% (при норме 6%) Снижение плотности 1025 г/см3 (при норме 1027 г/см3) Снижение СОМО 7,1% (при норме 8,2%) Тушка цыплёнка-бройлера т.м. «Мираторг» з/м ООО «Брянский бройлер» Россия, Брянская область, г. Брянск Превышение м.д.влаги 5,2% (при норме 4,0%) г. Астана Бедро с кожей цыплёнка бройлера з/м ООО «Брянский бройлер» РФ, Брянская область, г. Брянск Превышение м.д.влаги 7,04% (при норме 4,0%) Бедро оригинальное мясокостное цыплёнка бройлера з/м ЗАО «Серволюкс Агро», Республика Беларусь, Могилевская область, Могилёвский район Превышение м.д.влаги 8,7% (при норме 4,0%) Филе цыплёнка-бройлерат.м.«Петруха» з/м ЗАО «Серволюкс Агро», Республика Беларусь, Могилевская область, Могилёвский район Превышение м.д.влаги 15,7% (при норме 4,0%) Голень цыплёнка-бройлерат.м. «Петруха» з/м Изготовитель: ОАО «Смолевичи Бройлер» Республика Беларусь, Минская область Превышение м.д.влаги 4,5% (при норме 4,0%) Масло сливочное «Домик в деревне», 72.5%, масса нетто: 180 гр "Изготовитель: АО «ВБД», Россия, г. Новосибирск Не указана маркировка на государственном языке, срок годности истек Масло «Эталон Вкуса» м.д.ж.72,5%. Не указан Не соответствуют органолептические показатели вкус и запаха. Не указана маркировка на государственном языке Домик в деревне творог рассыпчатый 9% , домик в деревне творог рассыпчатый 0%, домик в деревне творог рассыпчатый 5% Республика Кыргызстан Дрожжи 1*103 КОЕ/г Дрожжи 5*103 КОЕ/г Дрожжи 2*103 КОЕ/г Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром АО Консервный завод "Поречский", Россия, Ярославская область, Ростовский р-н Не указана маркировка на государственном языке Консервы мясные в собственном соку ООО "Универсал Трейдинг Балтик" г.Калининград Снижение массовой доли белка 7,2 % (при норме не менее 16 %) Костанайская область Филе без кожи цыпленка бройлера ООО "Чебаркульская птица", Россия, Челябинская область, Чебаркульский р-н Обнаружены бактерии группы кишечной палочки Фарш куриный котлетный з/м ООО "Фининвест", РФ, Челябинская область, Сосноский р-н,п.Полетаево Выделена сальмонелла группы С1 (в норме не допускается) Голень куриная "Вкусная курочка" ООО Уральская мясная компания Россия Челябинская область. Кунашакский район Не указана маркировка на государственном языке Продукт молокосодержащий сгущенный с сахаром ЗАО "Верховский молочно- консерный завод", Россия, Орловская область, п.Верховье КМАФАнМ Не указана маркировка на государственном языке Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром АО Консервный завод "Поречский", Россия, Ярославскаяобласть Не указана маркировка на государственном языке Крыло (целое) цыпленка бройлера з/м СПССПК "ЭКОПТИЦА" , Россия, Липецская обл., Липецский район Не указана маркировка на государственном языке Мангистауская область Голень части тушек цыпленка бройлера з/м Россия, Краснодарский край, Выселковский район Не указана маркировка на государственном языке Крыло «Приосколье» з/м ЗАО "Приосколье", Россия, Белгородская область, Новооскольский район Не указана маркировка на государственном языке Грудки «Иловля» з/м АО "Птицефабрика Краснодонская" РФ,Волгоградская область Не указана маркировка на государственном языке Голень с кожей з/м ЗАО "Приосколье", Россия, Белгородская область, Новооскольский район Не указана маркировка на государственном языке Шея куриная т.м «Петруха» з/м, Тушка цыпленка потрош. з/м ЗАО "Серволюкс", Республика Беларусь Не указана маркировка на государственном языке Сыр Маскарпоне Гальбани Италия Не указана маркировка на государственном языке Масло сливочное ООО "Нелидовский молочный завод", Россия, Тверская область. Не указана маркировка на государственном языке Масло сладкосливочное несоленое "Элитное" Открытое акционерное общество "Бабушкина крынка" Республика Беларусь Не указана маркировка на государственном языке Сметана Горянка 25% ООО "Нальчикский молочный комбинат", РФ, Кабардино-Балкарская Республика Не указана маркировка на государственном языке Йогурт обогащенный кальцием и витамином Д3, с клубникой для питания детей старше 3-х лет "Растишка" 3,0% ООО "Данон Индустрия", РФ, Москвская область, Чеховский р-н., п.Любучаны Не указана маркировка на государственном языке Тушка цыпленка-бройлера 1с ООО "Чебаркульская птица", Россия Челябинская обл., Чебаркульский р-н Не указана маркировка на государственном языке Не указано количество пищевой продукции Актюбинская область Молоко питьевое ультрапастеризованное "Млада" 3,2 % ООО «Производственно-торговая компания "Арта", Россия Не указана маркировка на государственном языке Молоко питьевое ультрапастеризованное "Свои продукты" 3,2 % Молоко питьевое ультрапастеризованное "С собственной фермы" 3,2 % ООО "Молмаркет", Россия Не указана маркировка на государственном языке Снижение массовой доли жира - 2,9% (при норме не менее 3,2%) Снижения СОМО 6,3 % (при норме не менее 8%) Плотность не менее 1018 (при норме не менее 1027) Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2 % ООО "Экомол", Россия, Московская обл., г.Королев Не указана маркировка на государственном языке. Снижение м.д.жира 2,9 % (при норме 3,2%) Молоко концентрированное стерилизованное ОАО "Глубокский молочноконсервный комбинат", Республика Беларусь Отсутствуют наименование и местонахождение организации на государственном языке Молоко питьевое ультрапастеризованное "Добрая буренка" 3,2 % СПСК Расковский молзавод, Россия, Саратовская обл.,Саратовский р-н, п.Расково Снижение м.д. жира 2,3% (при норме не менее 3,2%) Снижение СОМО 7 % (при норме не менее 8%) Плотность 1024 (при норме не менее 1027) Не соответствует по жирно-кислотному составу, что указывает на фальсификацию продукта Сыр творожный "Виолетта" с зеленью РФ ОАО Московский завод плавленых сыров "Карат" Отсутствует наименование и местонахождение изготовителя на государственном языке Кызылординская область Тушка цыпленка бройлера потрошенная з/м 1 с. ОАО "Птицефабрика ""Дружба", Республика Беларусь, Брестская область Не указана маркировка на государственном языке Филе без кожи цыпленка-бройлера ООО "Брянский бройлер" РФ Брянская область, г. Брянск проспект Станке Димитрова, д. 98 Не указана маркировка на государственном языке Превышение м.д.влаги - 5,78% (при норме 4,0%) Мясо цыпленка бройлера "Baisad" Россия, Ставропольский край, г. Георгиевск Превышение м.д.влаги 5,4% (при норме 4,0%) Не указана маркировка на государственном языке Бедро цыпленка бройлера з/м ЗАО "Куриное царство Брянск" Россия. г.Брянск Превышение м.д.влаги 4,9% (при норме 4,0%) Не указана маркировка на государственном языке Мясоптицы "Sanderson Farms " з/м "Sanderson Farms Lnc" General Office. Laurel. MS 39440. Produet of USA,США Превышение м.д. влаги 4,9% (при норме 4,0%) Продукт йогуртный пастеризованный с персиком и маракуйей «Альпенгурт» Экстра сливочный " м. д. ж -7,5 % Россия ООО " Эрманн" Московская обл, Раменский р-н Обнаружены бактерии группы кишечной палочки Сметанный продукт с заменительем молочного жира "Домик на хуторе" м.д.ж -20% ООО "Карагачский молокозавод", Россия, Кабардино-Балкарская Республика Обнаружены бактерии группы кишечной палочки Продукт йогуртный пастеризованный с ягодами черники нежный м.д.ж.2,5 %, с соком персика нежный м.д.ж. 1,2%. ООО "Кампина" Россия ,Москвовскаяобл, г. Ступина Обнаружена пероксидаза, что указывает на недостаточную пастеризацию продукта Молоко частично обезжиренное сгущенное с сахаром и натуральным кофе м.д.ж. 7,0% "Рогачевъ" Республика Беларусь, Гомельская область, ОАО "Рогачевский МКК", г. Рогачев Не указана маркировка на государственном языке Масло крестьянское сливочное «Аксут», м.д.ж 72,5% ОАО "Ак-Сут", Кыргызская Республика Не соответствуют органолептические показатели Превышение м.д.влаги - 24% (при норме 4,0%) Сыр плавленый "Виола", ООО "Валио" Россия, Московская область, Одинцовский р-н, С. Ершово, д, 121 Не указана маркировка на государственном языке Творог "Растишка" с абрикосом м.д.ж.3,5 %, ООО"Данон ндустрия", Россия Московская обл, Чеховский р-н Не указана маркировка на государственном языке Продукт творожный "Даниссимо" со вкусом фисташкового мороженого м.д.ж.6,5 % ООО "Данон Индустрия", Россия Не указана маркировка на государственном языке Сырок творожный глазированный с ароматом ванили м.д.ж.19,0 % Литва Не указана маркировка на государственном языке Продукт творожный со вкусом пломбира "Даниссимо" м.д.ж 5,4%, 6,7%, 7,2% ООО"Данон Индустрия" Россия Московская обл, Чеховский р-н Не указана маркировка на государственном языке Мясокурицы " Latifa Halal" ОАО " Куриное царство", Россия Превышение м.д.влаги 7,7% (при норме 4,0%) Не указана маркировка на государственном языке г. Алматы Полуфабрикат из мяса индейки крупнокусковой н/к натуральный "Индилайт" з/м ООО "Пенза Мал Инвест", Россия Не указана маркировка на государственном языке Стерилизованные консервы из мяса птицы в собственном соку ООО " МПК Пашский", Россия Не указана маркировка на государственном языке Сосиски из мяса птицы "Kamar" халал WurstwarenGmbH&Co, Германия Не указана маркировка на государственном языке Тушка цыпленка бройлера "Миротог" ОО ТК " Брянский бройлер",Россия КМАФАнМ, Превышение м.д.влаги-4,9% (при норме 4,0%) Тушка цыпленка бройлера "Приосколье" ЗАО " Инжавинская птицефабрика", Россия Приосколье, Тамбовская обл. Выделена Salmonella гр.С1 (в норме не допускается) Превышение м.д.влаги-6,3% (при норме 4,0%) Сгущенное молоко «Barenmarke» "Гранд Десерт" молочный пудинг шоколадно-ореховым муссом Германия Не указана маркировка на государственном и русском языке Крем на растительных маслах Россия Не указана маркировка на государственном и русском языке, дата изготовления Крем на растительном масле кондитерский сладкий для взбивания У-Ла-Ла Италия Не указана маркировка на государственном языке и дата изготовления Датский сыр с голубой плесенью Дания Не указана масса Мясо птицы "Петруха" з/м ОАО " Смолевичи бройлер", РБ Не указана масса Масло 82% "Свалья" Литва, "Пено жвайгждес" г. Мажейкяй Не соответствует по жирно-кислотному составу, что указывает на фальсификацию продукта информация об адресе изготовителя заклеена этикеткой дистрибьютора Сгущенка с сахаром "Продукты с фермы" РФ, АО "Консервный завод "Поречский" Не указана маркировка на государственном языке Молочный напиток "Кофе глясе" Германия "Berenmarke" Указано 2 срока годности Крем на растительных маслах UnigraS.r.l., Италия Не указана маркировка на государственном языке и дата изготовления "Гранд Десерт" молочный пудинг с шоколадно-ореховым муссом Германия и Россия Не указана маркировка на государственном языке Сыр мягкий "СнэкаляФрансэз" Президент м.д. жира 55% Lactаlis International, Франция Не указана маркировка на государственном языке и дата изготовления Мягкий сыр "Бри" Президент, м.д. жира 60,0% Lactаlis International, Франция Не указана маркировка на государственном языке Сливки "Чудское озеро"33% ЗАО "Лактис" Россия На государственном языке не указаны условия хранения после вскрытия, дата выработки, срок годности и условия хранения продукта Настоящий плавленый копченый сыр "Аланталь" ОАО " Маслосырзавод" Россия Часть информации заклеена этикеткой дистрибьютора, условия хранения после вскрытия не указаны Бедро с кожей (полуфабрикат из мяса цыплят-бройлеров) з/м ЗАО "Приосколье" РФ, Белгородская область, г. Валуйки Не указана маркировка на государственном языке Павлодарская область Филе цыпленка-бройлера СМ "Петруха" з/м ЗАО "Серволюкс Агро", Республика Беларусь, Могилевская область, Не указана маркировка на государственном языке Бедро с кожей (полуфабрикат из мяса цыплят-бройлеров СМ) з/м ЗАО "Приосколье" РФ, Белгородская область, г. Валуйки, ул. Суржикова, 112 Выделена сальмонелла (в норме не допускается) Не указана маркировка на государственном языке Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром "Сгущенка с сахаром" АО Консервный завод "Поречский", Россия, 152128,Ярославская область, Ростовский район Не указана маркировка на государственном языке Крыло цыплят бройлеров Тушка цыпленка бройлера ОАО "Турбаслинские бройлеры", Россия, Башкортостан Не указана маркировка на государственном языке Жамбылская область Окорочка з/м США Превышение м.д.влаги-10,2% (при норме 4,0%) Голень с кожей цыплёнка-бройлера «Мираторг» ООО «Брянский бройлер», Россия, г.Брянск Обнаружены бактерии группы кишечной палочки, КМАФАнАМ Грудка куриная "ВКУСНАЯ КУРОЧКА" ООО "Уральская мясная компания", Россия, Челябинская область, Кунашакскийр-н, Ж/д Не указана маркировка на государственном языке Карагандинская область Масло сливочное "Крестьянское" сладко-сливочное несолёное, массовая доля жира 72,5 % ООО "Шипуновское молоко" Россия, Алтайский край, Шипуновский район, с. Шипуново Превышение м.д. влаги -27,3% (при норме 25% ); Снижение м.д. жира-69,2% (при норме 72,5%) Масло крестьянское сладко-сливочное несоленое высший сорт, 72,5 % ИП Кузьмин Олег Викторович, Россия, 623700, Свердловская область, г. Берёзовский Снижение м.д. жира - 70,0 (при норме 72,5%) Мышечные желудки цыпленка-бройлера з/м, субпродукты «Приосколье» АО «Инжавинская птицефабрика», Россия, Тамбовская обл., Инжавинский р-н, р.п. Инжавино Не указана маркировка на государственном языке Северо-Казахстанская область Крылышко (Целое) цыпленка-бройлера, з/м ООО «Чебаркульская птица», Россия, Челябинская обл. Обнаружено Salmonella enteritidis в 25.0 г (в норме не допускается). Не указана маркировка на государственном языке Колбасное изделие «ЯСНАЯ ГОРКА» вареное ветчина «Нежная из мяса птицы» АО «Омский бекон», Россия, Омская область, Омский район, село Лузино Превышение нитрита натрия 111 мг/кг (при норме не более 50 мг/кг) «Киприно» «Мастер алтайский сыродел» Сыр Рассольный «Брынза Классическая» ООО «Кипринский молочный завод», Россия, Алтайский край, г.Барнаул Не указана маркировка на государственном языке. Превышение м.д.соли - 11,2% (при норме 2-7%) Сыр брынза «Arla Apetina» м.д.ж. в сухом веществе 52% SutasSutUrunleri A.S., UluabatKoyu PK 349 16700 Karacabey/Bursa, Турция (СюташСютУрунлери А.С.). Не указана маркировка на государственном языке. Снижение м.д.жира в сухом веществе 50 % (при норме не менее 52,0%) Комбинированный рассольный продукт смешенного состава «Сиртаки» для греческого салата, original ОАО «Северное молоко», Россия, Вологодская область Не указана маркировка на государственном языке Плавленный продукт с сыром шоколадный «Каждый день» ИП Емелин В.П., Россия, г.Барнаул. Не указана маркировка на государственном языке Мягкий сыр «Сербская брынза» 45% Сербия, МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д. Шабац, г.Шабац, ул.Крсмановича б/б. Не указана маркировка на государственном языке «Kuċmlekara» Сыр мягкий «Легкий сыр брынза» м.д.ж. в сухом веществе 10% Kuċ-Companyd.o.o., ZoreJovanotiċ 17, Kragujevac Республика Сербия Не указана маркировка на государственном языке Сыр плавленный «Виола» с беконом м.д.ж. в сухом веществе 60% ООО «Валио» Россия, Московская область, Одинцовский р-н, с.Ершово, Не указана маркировка на государственном языке Творожный сыр с грибами «Каждый день» 60% ИП Емелин В.П., Россия, г.Барнаул Не указана маркировка на государственном языке Масло Оливковое (OLIVE OIL) рафинированное с добавлением масел нерафинированных BAIEO, AV.JOSEP NrepatGalceran, S/N 25300, Tarrega (Lleida), Испания Не указана маркировка на государственном языке Масло подсолнечное "Лента" рафинированное дезодорированное высший сорт вымороженное "Барнаульский МЭЗ" территориальное производственное подразделение ООО "ЮГ Сибири", Россия, Алтайский край, г.Барнаул Не указана маркировка на государственном языке Сырок глазированный с какао и печеньем «Картошка» с заменителем молочного жира м.д.ж. 20% ООО «Сибирский завод молочных продуктов», Россия, Новосибирская область Не указана маркировка на государственном языке Окорочка «FROZEN CHICKEN LEG QUARTERS SINGLE PARTS MAY BE ADDED» США, адрес не указан Выделена Salmonella enteritidis в 25.0 г (в норме не допускается) Не указана маркировка на государственном языке Масло кисло-сливочное не соленое 82% " Lactаlis International, Франция Не соответствует по жирно-кислотному составу, что указывает на фальсификацию продукта Молоко "К чаю" м.д.ж. 6,5 % ТОО «Айс-плюс», РК, г.Актобе, ул.Гастелло, 2А Снижение м.д.жира- 6,02% (при норме 6,5%) СОМО 6,12(при норме не менее 8) Атырауская область Молоко питьевое ультрапастеризованное, "Зорькин луг" м.д.ж. 3,2 %. Производитель: ТОО "МЗ"Солнечный" РК г.Алматы Превышение м.д.жира - 2,03 (при норме 3,2%) Снижение СОМО 6,52 кг/м3 (при норме не менее 8) Молоко питьевое ультрапастеризованное "Молочная гость", м.д.ж. 3,2% СПССК "Агропродукт" Саратовская обл. Снижение м.д.жира - 2,27% (при норме 3,2%) Снижение СОМО 6,06 кг/м3 (при норме не менее 8) Молоко питьевое ультрапастеризованное «Мумуня» м.д.ж. 3,2% Производитель: ТОО «Молпродукт», РК, г.Петропавловск Снижение м.д.жира - 2,9% (при норме 3,2%) Снижение СОМО 6,44 кг/м3 (при норме не менее 8) Восточно-Казахстанская область Утка з/м "Алтайская утка" РФ, ООО "ЧикенДак", Алтайский край, с. Черемное Превышение м.д.влаги 10,1% (при норме 4,0%) Не указана маркировка на государственном языке Сосиски "Сытные" ЗАО "Микояновский мясокомбинат" МПК "ЕВРО-ЭМ" Россия Обнаружены бактерии группы кишечной палочки, КМАФАнАМ S.aureus, клостридии Сыр "Президент" твердый,"Емменталь" 45 % Произведено во Франции, импортер: ЗАО «Лакталис Восток», Россия Не указана маркировка на государственном языке Сыр "Президент" плавленый, с плесенью 45 %,сыр мягкий "Камамбер" Президент, масло Beurre Президент Gastronomique 20 mini Beurres, Сыр "Президент" PetitBriesoft-ripenedcheese Франция Не указана маркировка на государственном языке Продукт йогуртный пастеризованный с малиной и шоколадом "Эрмигурт десертный" ООО "Эрман", РФ, Раменский р-н Не указана маркировка на государственном языке Мороженое эскимо пломбир ванильный в шоколадной глазури "Золотая серия" АО Новосибирский хладокомбинат", РФ, г. Кемерова Не указана маркировка на государственном языке Сыр "Маскарпоне" Гальбане Италия Не указана маркировка на государственном языке Сливки сухие на растительной основе. Быстрорастворимые «Фитодар» ООО ТПК «СТОКРОС», Россия, г. Москва Не указана маркировка на государственном языке. Сыр мягкий "Камамбер" Президент Произведено во Франции: «Lactalis International». Импортер и организация принимающая претензии: ЗАО "Лакталис Восток", Россия, Московская обл., Не указана маркировка на государственном языке Сыр "Президент" PetitBriesoft-ripenedcheese Произведено во Франции: LactalisInternational» 16 av. Jean Jaures -94607 Choisy-le-roicedex France Не указана маркировка на государственном языке Окорочкамясаптицы «MOUNTAIRE CHIKEN LEG QUARTERS» США, MOUNTAIRE FARMS INC - LUMBER BRIDGE. NC 28357 Не указана маркировка на государственном языке Алматинская область Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с заменителем молочного жира «Сгущенка «Любавинка» АО «Любинскиймолочноконсервный комбинат», Россия, Омская область Не указана маркировка на государственном языке Масло крестьянское сливочное «Ак сут», м.д.ж.72% ОАО «АК-Сут», Кыргызстан Снижение м.д.жира - 50,3% (при норме 72%) Превышение м.д.влаги - 48,1% (при норме 14-46%). Творог обогащенный кальцием и витамином Д3, со вкусом пломбира, с клубникой и бананом, для питания детей старше 3-х лет «Растишка» м.д.ж.3,5%, Йогурт для питания детей дошкольного и школьного возраста обогащенный витамином Д и кальцием с лесными ягодами «Растишка питьевой», м.д.ж.1,6% ООО «Данон Индустрия», Россия, Московская область Не указана маркировка на государственном языке Сметана, м.д.ж.20% ОсОО «Умут и К», Кыргызстан Не указана маркировка на государственном языке Заменитель сухого молока «Ramax», 27% «Рамакс»Жчк, Кыргызстан, г.Бишкек Не указана маркировка на государственном языке Продукт йогуртный пастеризованный с соком клубники "Сочный-Молочный" 1,2% ООО "Эрманн" Пр-во Россия Москва Маркировка (условия хранения после вскрытия отсутствует, надпись плохо читаемая) Сосиски канадские Halal Chicken Franks Канада Не указана маркировка на государственном языке Южно-Казахстанская область Куриные Окорочка "Pilgrinis" США Не указана маркировка на государственном языке Сосиски куриные "Губерские " з/м Мясокомбинат "Сава", Россия, Башкортостан г. Туймазы ул. Северная,7 Обнаружено ДНК свиньи Сосиски Утренние "Царицыно" колбасные изделия вареные из мяса птицы замороженное ОАО "Царицино" Россия г. Москва, б-р Кавказский,58 стр 1 Обнаружено ДНК свиньи Сосиски "Мусульманские" вареные измясо птицы, ИП "ИНКО-Фуд" ООО, Республика Беларусь, ул. Дубровская,58 Обнаружено ДНК свиньи Колбасные изделия вареные измясо птицы колбаса "Чесночок" Пр-во ОАО "Царицыно Россия, г.Москва, Кавказский,58 Обнаружено ДНК свиньи Тушка цыпленка бройлера потрошенная "Петруха» з/м ЗАО "Серволюкс Агро" Республика Беларусь, Могилевскаяобл. Превышение содержания остаточного количества антибиотика стрептомицина 0,7 (при норме не более 0,5) Фарш утиный «Утолена вкусные традиции» ООО «Донстар» РФ, Ростовская область, г.Миллер Не указана маркировка на государственном языке Западно-Казахстанская область Субпродукты птичьи. Печень ц/б упакованная, замороженная ОАО "Смолевичи Бройлер", РБ, 222220, Минская обл., Смолевичский р-н Не указана маркировка на государственном языке Полуфабрикатынатуральный из мяса ц/б. Крылышко, субпродукты з/м ООО "Тимашевская птицефабрика", Россия, 446332, Самарская обл., Кинель-Черкасский р-н Не указана маркировка на государственном языке Полуфабрикат из мяса ц/б рубленый г.з/м. Фарш котлетный ООО "Аметист" Россия, г.Самара Не указаны условия хранения после вскрытия упаковки Сметана "Добрая Буренка" с м.д.ж. 20% ООО "Саратовский молочный комбинат", РФ, Саратовская область, г.Саратов обнаружены молочно-кислые микроорганизмы - менее 10⁷ (при норме не менее 1х10⁷) В маркировке не указаны условия хранения после вскрытия упаковки Масло сладкое сливочное «Крестьянское» м.д.ж 72,5% «Добрая буренка» ООО «Саратовский молочный комбинат» Россия, Саратовская область, г.Саратов В маркировке не указаны условия хранения после вскрытия упаковки. Продукт творожный с курагой с заменителем молочного жира м.д.ж. 23% ЗАО «Жуково-Воробьевский молочный завод», РФ, Калжская область, Жуковский р-н Не указаны условия хранения после вскрытия упаковки, на упаковке стерлись дата производства и масса Молоко питьевое топленое ультрапастеризованноем.д.ж 3,2% "Выбор хозяйки" АО «АЛЕВ» Юр.адрес: Россия В маркировке не указано условие изготовления молока (с асептическим розливом или без асептического розлива) Плавленый сыр "Школьный" ООО "Рязанский завод плавленных сыров" РФ, г. Рязань Не указана маркировка на государственном языке Перепелинные яйца «ЭКО - Птицефарика» Россия, Ярославлавская обл. Не указана маркировка на государственном языке

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