Черный список зарубежных производителей продукции опубликовали санврачи
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Список выявленной несоответствующей импортной продукции на март 2018 года разместил на своем сайте Комитет охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК, передает МИА «Казинформ».
В ходе мероприятий по контролю за безопасностью и качеством пищевой продукции подразделениями Комитета проведена работа по отбору пищевых продуктов и лабораторной экспертизы импортной молочной продукции, а также мяса птицы.
Специалисты проверили около 118 крупных супермаркетов и магазинов по всей республике, сообщили в ведомстве. Закуплено 1096/ 240 проб, проведено более 45 тысяч исследований, из них 22% оказались несоответствующими требованиям технических регламентов, в том числе 12% по бактериологическим показателям, 21% по физико-химическим показателям (факты фальсификации) и 77% - нарушение маркировки.
Также для информирования населения ведомство разместило на своем сайте список недобросовестных производителей, чья продукция была завезена и реализована в стране с нарушениями требований показателей безопасности и качества. Список будет обновляться по мере проведения мониторинга безопасности продукции на стадии реализации.
Список выявленной несоответствующей импортной продукции на март 2018 года
|
Наименование продукции
|
Производитель
|
Выявленные нарушения
|
Регион
|
Фарш куриный
|
ООО "ФинИнвест", Россия, г.Челябинск, Челябинская обл.
|
Не указана дата производства и срок годности
|
Акмолинская область
|
Голень цыпленка-бройлерат.м. "Петруха" з/м
|
ЗАО "Серволюкс Агро", Республика Беларусь
|
Не указана маркировка на государственном языке
|
Голень цыплёнка-бройлера з/м
|
ОАО "Смолевичи Бройлер" Республика Беларусь Минская область
|
Не указана маркировка на государственном языке
|
Тушка цыпленка бройлера 1 с
|
ООО «Брянский бройлер», Россия,
Брянская область
|
Обнаружены бактерии группы кишечной палочки
|
Тушка цыпленка бройлера 1 с.
|
ООО "МПК" Бройлерное производство" Россия,Агаповский район, п.Буранный
|
Превышение м.д.влаги 7,4%
(при норме 4,0%)
|
Голень цыпленка бройлера з/м
|
АО «ПРОДО птицефабрика Сибирская», Россия, Омская обл., Омский район, п.Буранный
|
Превышение м.д.влаги 5,3%
(при норме 4,0%)
|
Грудка цыпленка бройлера з/м
|
Превышение м.д.влаги 5,1%
(при норме 4,0%)
|
Бедро цыпленка бройлера з/м
|
Превышение м.д.влаги 8,1%
(при норме 4,0%)
|
Тушка цыпленка бройлера з/м
|
Превышение м.д.влаги 5,4%
(при норме 4,0%)
|
Крылышко (целое) з/м
|
АО "Инжавинская птицефабрика", Россия, Тамбовскаяобл, Инжавинскийр-н
|
Обнаружены бактерии группы кишечной палочки,
КМАФАнАМ,
Не указана маркировка на государственном языке,
Превышение м.д.влаги 4,5%
(при норме 4,0%)
|
Крылышко (целое) з/м
|
ЗАО "Приосколье", Россия, Белгородская обл, Новооскольский р-н, ст.Холки
|
Обнаружены бактерии группы кишечной палочки,
КМАФАнАМ,
Не указана маркировка на государственном языке,
Превышение м.д.влаги 7,5%
(при норме 4,0%)
|
Полуфабрикаты из мяса птицы цыплят-бройлеров натуральные- Набор для чахохбили и шашлыка з/м
|
АО "Алтайский бройлер", Россия, Алтайский край,г.Бийск
|
Обнаружены бактерии группы кишечной палочки,
КМАФАнАМ (в норме не допускается),
Не указана маркировка на государственном языке,
Превышение м.д.влаги 5,8%
(при норме 4,0%)
|
Продукт белково-жировой сметанковый
|
ПАО Зотолонаинский маслодельный комбинат Украина Черкасская обл, г.Золотоноинск
|
Не указана маркировка на государственном языке
|
Молоко цельное сгущенное с сахаром "Волоконовское"
|
ОАО "Беломорпродукт", Россия, Белгородская обл., г.Белгород
|
Не указана маркировка на государственном языке
|
Молоко "Домик в деревне" м.д.ж. 6%
|
ОАО "Бишкек-Сут" Кыргызская Республика, г.Бишкек
|
Снижение м.д. жира 3,3%
(при норме 6%)
Снижение плотности 1025 г/см3
(при норме 1027 г/см3)
Снижение СОМО 7,1%
(при норме 8,2%)
|
Тушка цыплёнка-бройлера
т.м. «Мираторг» з/м
|
ООО «Брянский бройлер» Россия, Брянская область, г. Брянск
|
Превышение м.д.влаги 5,2%
(при норме 4,0%)
|
г. Астана
|
Бедро с кожей цыплёнка бройлера з/м
|
ООО «Брянский бройлер» РФ, Брянская область, г. Брянск
|
Превышение м.д.влаги 7,04%
(при норме 4,0%)
|
Бедро оригинальное мясокостное цыплёнка бройлера з/м
|
ЗАО «Серволюкс Агро», Республика Беларусь, Могилевская область, Могилёвский район
|
Превышение м.д.влаги 8,7%
(при норме 4,0%)
|
Филе цыплёнка-бройлерат.м.«Петруха» з/м
|
ЗАО «Серволюкс Агро», Республика Беларусь, Могилевская область, Могилёвский район
|
Превышение м.д.влаги 15,7%
(при норме 4,0%)
|
Голень цыплёнка-бройлерат.м. «Петруха» з/м
|
Изготовитель: ОАО «Смолевичи Бройлер» Республика Беларусь, Минская область
|
Превышение м.д.влаги 4,5%
(при норме 4,0%)
|
Масло сливочное «Домик в деревне», 72.5%, масса нетто: 180 гр
|
"Изготовитель: АО «ВБД», Россия,
г. Новосибирск
|
Не указана маркировка на государственном языке, срок годности истек
|
Масло «Эталон Вкуса» м.д.ж.72,5%.
|
Не указан
|
Не соответствуют органолептические показатели вкус и запаха. Не указана маркировка на государственном языке
|
Домик в деревне творог рассыпчатый 9% , домик в деревне творог рассыпчатый 0%, домик в деревне творог рассыпчатый 5%
|
Республика Кыргызстан
|
Дрожжи 1*103 КОЕ/г
Дрожжи 5*103 КОЕ/г
Дрожжи 2*103 КОЕ/г
|
|
Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром
|
АО Консервный завод "Поречский", Россия, Ярославская область,
Ростовский р-н
|
Не указана маркировка на государственном языке
|
|
Консервы мясные в собственном соку
|
ООО "Универсал Трейдинг Балтик" г.Калининград
|
Снижение массовой доли белка 7,2 % (при норме не менее 16 %)
|
Костанайская область
|
Филе без кожи цыпленка бройлера
|
ООО "Чебаркульская птица", Россия, Челябинская область, Чебаркульский р-н
|
Обнаружены бактерии группы кишечной палочки
|
Фарш куриный котлетный з/м
|
ООО "Фининвест", РФ, Челябинская область, Сосноский р-н,п.Полетаево
|
Выделена сальмонелла группы С1 (в норме не допускается)
|
Голень куриная "Вкусная курочка"
|
ООО Уральская мясная компания Россия Челябинская область. Кунашакский район
|
Не указана маркировка на государственном языке
|
Продукт молокосодержащий сгущенный с сахаром
|
ЗАО "Верховский молочно- консерный завод", Россия, Орловская область, п.Верховье
|
КМАФАнМ
Не указана маркировка на государственном языке
|
|
Консервы молокосодержащие
сгущенные с сахаром
|
АО Консервный завод "Поречский", Россия, Ярославскаяобласть
|
Не указана маркировка на государственном языке
|
|
Крыло (целое) цыпленка бройлера з/м
|
СПССПК "ЭКОПТИЦА" , Россия, Липецская обл., Липецский район
|
Не указана маркировка на государственном языке
|
Мангистауская область
|
Голень части тушек цыпленка бройлера з/м
|
Россия, Краснодарский край, Выселковский район
|
Не указана маркировка на государственном языке
|
Крыло «Приосколье» з/м
|
ЗАО "Приосколье", Россия, Белгородская область, Новооскольский район
|
Не указана маркировка на государственном языке
|
Грудки «Иловля» з/м
|
АО "Птицефабрика Краснодонская" РФ,Волгоградская область
|
Не указана маркировка на государственном языке
|
Голень с кожей з/м
|
ЗАО "Приосколье", Россия, Белгородская область, Новооскольский район
|
Не указана маркировка на государственном языке
|
Шея куриная т.м «Петруха» з/м, Тушка цыпленка потрош. з/м
|
ЗАО "Серволюкс", Республика Беларусь
|
Не указана маркировка на государственном языке
|
Сыр Маскарпоне Гальбани
|
Италия
|
Не указана маркировка на государственном языке
|
Масло сливочное
|
ООО "Нелидовский молочный завод", Россия, Тверская область.
|
Не указана маркировка на государственном языке
|
Масло сладкосливочное несоленое "Элитное"
|
Открытое акционерное общество "Бабушкина крынка" Республика Беларусь
|
Не указана маркировка на государственном языке
|
Сметана Горянка 25%
|
ООО "Нальчикский молочный комбинат", РФ, Кабардино-Балкарская Республика
|
Не указана маркировка на государственном языке
|
Йогурт обогащенный кальцием и витамином Д3, с клубникой для питания детей старше 3-х лет "Растишка" 3,0%
|
ООО "Данон Индустрия", РФ, Москвская область, Чеховский р-н., п.Любучаны
|
Не указана маркировка на государственном языке
|
Тушка цыпленка-бройлера 1с
|
ООО "Чебаркульская птица", Россия Челябинская обл., Чебаркульский р-н
|
Не указана маркировка на государственном языке
Не указано количество пищевой продукции
|
Актюбинская область
|
Молоко питьевое ультрапастеризованное "Млада" 3,2 %
|
ООО «Производственно-торговая компания "Арта", Россия
|
Не указана маркировка на государственном языке
|
|
Молоко питьевое ультрапастеризованное "Свои продукты" 3,2 %
Молоко питьевое ультрапастеризованное "С собственной фермы" 3,2 %
|
ООО "Молмаркет", Россия
|
Не указана маркировка на государственном языке
Снижение массовой доли жира - 2,9% (при норме не менее 3,2%)
Снижения СОМО 6,3 %
(при норме не менее 8%)
Плотность не менее 1018
(при норме не менее 1027)
|
|
Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2 %
|
ООО "Экомол", Россия, Московская обл., г.Королев
|
Не указана маркировка на государственном языке.
Снижение м.д.жира 2,9 %
(при норме 3,2%)
|
|
Молоко концентрированное стерилизованное
|
ОАО "Глубокский молочноконсервный комбинат", Республика Беларусь
|
Отсутствуют наименование и местонахождение организации на государственном языке
|
|
Молоко питьевое ультрапастеризованное
"Добрая буренка" 3,2 %
|
СПСК Расковский молзавод, Россия, Саратовская обл.,Саратовский р-н, п.Расково
|
Снижение м.д. жира 2,3%
(при норме не менее 3,2%)
Снижение СОМО 7 %
(при норме не менее 8%)
Плотность 1024
(при норме не менее 1027)
Не соответствует по жирно-кислотному составу, что указывает на фальсификацию продукта
|
|
Сыр творожный "Виолетта" с зеленью
|
РФ ОАО Московский завод плавленых сыров "Карат"
|
Отсутствует наименование и местонахождение изготовителя на государственном языке
|
Кызылординская область
|
Тушка цыпленка бройлера потрошенная з/м 1 с.
|
ОАО "Птицефабрика ""Дружба", Республика Беларусь, Брестская область
|
Не указана маркировка на государственном языке
|
Филе без кожи цыпленка-бройлера
|
ООО "Брянский бройлер" РФ Брянская область, г. Брянск проспект Станке Димитрова, д. 98
|
Не указана маркировка на государственном языке
Превышение м.д.влаги - 5,78%
(при норме 4,0%)
|
Мясо цыпленка бройлера "Baisad"
|
Россия, Ставропольский край, г. Георгиевск
|
Превышение м.д.влаги 5,4%
(при норме 4,0%)
Не указана маркировка на государственном языке
|
Бедро цыпленка бройлера з/м
|
ЗАО "Куриное царство Брянск" Россия. г.Брянск
|
Превышение м.д.влаги 4,9%
(при норме 4,0%)
Не указана маркировка на государственном языке
|
Мясоптицы "Sanderson Farms " з/м
|
"Sanderson Farms Lnc" General Office. Laurel. MS 39440. Produet of USA,США
|
Превышение м.д. влаги 4,9%
(при норме 4,0%)
|
Продукт йогуртный пастеризованный с персиком и маракуйей «Альпенгурт» Экстра сливочный " м. д. ж -7,5 %
|
Россия ООО " Эрманн" Московская обл, Раменский р-н
|
Обнаружены бактерии группы кишечной палочки
|
|
Сметанный продукт с заменительем молочного жира "Домик на хуторе" м.д.ж -20%
|
ООО "Карагачский молокозавод", Россия, Кабардино-Балкарская Республика
|
Обнаружены бактерии группы кишечной палочки
|
|
Продукт йогуртный пастеризованный с ягодами черники нежный м.д.ж.2,5 %,
с соком персика нежный м.д.ж. 1,2%.
|
ООО "Кампина" Россия ,Москвовскаяобл, г. Ступина
|
Обнаружена пероксидаза, что указывает на недостаточную пастеризацию продукта
|
|
Молоко частично обезжиренное сгущенное с сахаром и натуральным кофе м.д.ж. 7,0% "Рогачевъ"
|
Республика Беларусь, Гомельская область, ОАО "Рогачевский МКК", г. Рогачев
|
Не указана маркировка на государственном языке
|
|
Масло крестьянское сливочное «Аксут», м.д.ж 72,5%
|
ОАО "Ак-Сут", Кыргызская Республика
|
Не соответствуют органолептические показатели
Превышение м.д.влаги - 24%
(при норме 4,0%)
|
|
Сыр плавленый "Виола",
|
ООО "Валио" Россия, Московская область, Одинцовский р-н, С. Ершово, д, 121
|
Не указана маркировка на государственном языке
|
|
Творог "Растишка" с абрикосом м.д.ж.3,5 %,
|
ООО"Данон ндустрия", Россия
Московская обл, Чеховский р-н
|
Не указана маркировка на государственном языке
|
|
Продукт творожный "Даниссимо" со вкусом фисташкового мороженого м.д.ж.6,5 %
|
ООО "Данон Индустрия", Россия
|
Не указана маркировка на государственном языке
|
|
Сырок творожный глазированный с ароматом ванили м.д.ж.19,0 %
|
Литва
|
Не указана маркировка на государственном языке
|
|
Продукт творожный со вкусом пломбира "Даниссимо" м.д.ж 5,4%, 6,7%, 7,2%
|
ООО"Данон Индустрия" Россия Московская обл, Чеховский р-н
|
Не указана маркировка на государственном языке
|
|
Мясокурицы " Latifa Halal"
|
ОАО " Куриное царство", Россия
|
Превышение м.д.влаги 7,7%
(при норме 4,0%)
Не указана маркировка на государственном языке
|
г. Алматы
|
Полуфабрикат из мяса индейки крупнокусковой н/к натуральный "Индилайт" з/м
|
ООО "Пенза Мал Инвест", Россия
|
Не указана маркировка на государственном языке
|
Стерилизованные консервы из мяса птицы в собственном соку
|
ООО " МПК Пашский", Россия
|
Не указана маркировка на государственном языке
|
Сосиски из мяса птицы "Kamar" халал
|
WurstwarenGmbH&Co, Германия
|
Не указана маркировка на государственном языке
|
Тушка цыпленка бройлера "Миротог"
|
ОО ТК " Брянский бройлер",Россия
|
КМАФАнМ,
Превышение м.д.влаги-4,9%
(при норме 4,0%)
|
Тушка цыпленка бройлера "Приосколье"
|
ЗАО " Инжавинская птицефабрика", Россия Приосколье, Тамбовская обл.
|
Выделена Salmonella гр.С1
(в норме не допускается)
Превышение м.д.влаги-6,3%
(при норме 4,0%)
|
Сгущенное молоко «Barenmarke» "Гранд Десерт" молочный пудинг шоколадно-ореховым муссом
|
Германия
|
Не указана маркировка на
государственном и русском языке
|
Крем на растительных маслах
|
Россия
|
Не указана маркировка на
государственном и русском языке, дата изготовления
|
Крем на растительном масле кондитерский сладкий для взбивания У-Ла-Ла
|
Италия
|
Не указана маркировка на государственном языке и дата изготовления
|
Датский сыр с голубой плесенью
|
Дания
|
Не указана масса
|
Мясо птицы "Петруха" з/м
|
ОАО " Смолевичи бройлер", РБ
|
Не указана масса
|
Масло 82% "Свалья"
|
Литва, "Пено жвайгждес" г. Мажейкяй
|
Не соответствует по жирно-кислотному составу, что указывает на фальсификацию продукта
информация об адресе изготовителя заклеена этикеткой дистрибьютора
|
Сгущенка с сахаром
"Продукты с фермы"
|
РФ, АО "Консервный завод "Поречский"
|
Не указана маркировка на государственном языке
|
Молочный напиток "Кофе глясе"
|
Германия "Berenmarke"
|
Указано 2 срока годности
|
Крем на растительных маслах
|
UnigraS.r.l., Италия
|
Не указана маркировка на государственном языке и дата изготовления
|
"Гранд Десерт" молочный пудинг с шоколадно-ореховым муссом
|
Германия и Россия
|
Не указана маркировка на государственном языке
|
Сыр мягкий "СнэкаляФрансэз" Президент м.д. жира 55%
|
Lactаlis International, Франция
|
Не указана маркировка на государственном языке и дата изготовления
|
Мягкий сыр "Бри" Президент, м.д. жира 60,0%
|
Lactаlis International, Франция
|
Не указана маркировка на государственном языке
|
Сливки "Чудское озеро"33%
|
ЗАО "Лактис" Россия
|
На государственном языке не указаны условия хранения после вскрытия, дата выработки, срок годности и условия хранения продукта
|
Настоящий плавленый копченый сыр "Аланталь"
|
ОАО " Маслосырзавод" Россия
|
Часть информации заклеена этикеткой дистрибьютора, условия хранения после вскрытия не указаны
|
Бедро с кожей (полуфабрикат из мяса цыплят-бройлеров) з/м
|
ЗАО "Приосколье" РФ, Белгородская область, г. Валуйки
|
Не указана маркировка на
государственном языке
|
Павлодарская область
|
Филе цыпленка-бройлера СМ "Петруха" з/м
|
ЗАО "Серволюкс Агро", Республика Беларусь, Могилевская область,
|
Не указана маркировка на
государственном языке
|
Бедро с кожей (полуфабрикат из мяса цыплят-бройлеров СМ) з/м
|
ЗАО "Приосколье" РФ, Белгородская область, г. Валуйки, ул. Суржикова, 112
|
Выделена сальмонелла
(в норме не допускается)
Не указана маркировка на
государственном языке
|
Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром "Сгущенка с сахаром"
|
АО Консервный завод "Поречский", Россия, 152128,Ярославская область, Ростовский район
|
Не указана маркировка на государственном языке
|
Крыло цыплят бройлеров Тушка цыпленка бройлера
|
ОАО "Турбаслинские бройлеры", Россия, Башкортостан
|
Не указана маркировка на
государственном языке
|
Жамбылская область
|
Окорочка з/м
|
США
|
Превышение м.д.влаги-10,2%
(при норме 4,0%)
|
Голень с кожей цыплёнка-бройлера «Мираторг»
|
ООО «Брянский бройлер», Россия, г.Брянск
|
Обнаружены бактерии группы кишечной палочки,
КМАФАнАМ
|
Грудка куриная "ВКУСНАЯ КУРОЧКА"
|
ООО "Уральская мясная компания", Россия, Челябинская область, Кунашакскийр-н, Ж/д
|
Не указана маркировка на государственном языке
|
Карагандинская область
|
Масло сливочное "Крестьянское" сладко-сливочное несолёное, массовая доля жира 72,5 %
|
ООО "Шипуновское молоко" Россия, Алтайский край, Шипуновский район, с. Шипуново
|
Превышение м.д. влаги -27,3%
(при норме 25% );
Снижение м.д. жира-69,2%
(при норме 72,5%)
|
Масло крестьянское сладко-сливочное несоленое высший сорт, 72,5 %
|
ИП Кузьмин Олег Викторович, Россия, 623700, Свердловская область, г. Берёзовский
|
Снижение м.д. жира - 70,0
(при норме 72,5%)
|
Мышечные желудки цыпленка-бройлера з/м, субпродукты «Приосколье»
|
АО «Инжавинская птицефабрика», Россия, Тамбовская обл., Инжавинский р-н, р.п. Инжавино
|
Не указана маркировка на государственном языке
|
Северо-Казахстанская область
|
Крылышко (Целое) цыпленка-бройлера, з/м
|
ООО «Чебаркульская птица», Россия, Челябинская обл.
|
Обнаружено Salmonella enteritidis в 25.0 г (в норме не допускается).
Не указана маркировка на государственном языке
|
Колбасное изделие «ЯСНАЯ ГОРКА» вареное ветчина «Нежная из мяса птицы»
|
АО «Омский бекон», Россия, Омская область, Омский район, село Лузино
|
Превышение нитрита натрия 111 мг/кг (при норме не более 50 мг/кг)
|
«Киприно» «Мастер алтайский сыродел» Сыр Рассольный «Брынза Классическая»
|
ООО «Кипринский молочный завод», Россия, Алтайский край, г.Барнаул
|
Не указана маркировка на государственном языке.
Превышение м.д.соли - 11,2%
(при норме 2-7%)
|
|
Сыр брынза «Arla Apetina» м.д.ж. в сухом веществе 52%
|
SutasSutUrunleri A.S., UluabatKoyu PK 349 16700 Karacabey/Bursa, Турция (СюташСютУрунлери А.С.).
|
Не указана маркировка на государственном языке.
Снижение м.д.жира в сухом веществе 50 % (при норме не менее 52,0%)
|
|
Комбинированный рассольный продукт смешенного состава «Сиртаки» для греческого салата, original
|
ОАО «Северное молоко», Россия, Вологодская область
|
Не указана маркировка на государственном языке
|
|
Плавленный продукт с сыром шоколадный «Каждый день»
|
ИП Емелин В.П., Россия, г.Барнаул.
|
Не указана маркировка на государственном языке
|
|
Мягкий сыр «Сербская брынза» 45%
|
Сербия, МЛЕКАРА ШАБАЦ А.Д. Шабац, г.Шабац, ул.Крсмановича б/б.
|
Не указана маркировка на государственном языке
|
|
«Kuċmlekara» Сыр мягкий «Легкий сыр брынза» м.д.ж. в сухом веществе 10%
|
Kuċ-Companyd.o.o., ZoreJovanotiċ 17, Kragujevac Республика Сербия
|
Не указана маркировка на государственном языке
|
|
Сыр плавленный «Виола» с беконом м.д.ж. в сухом веществе 60%
|
ООО «Валио» Россия, Московская область, Одинцовский р-н, с.Ершово,
|
Не указана маркировка на государственном языке
|
|
Творожный сыр с грибами «Каждый день» 60%
|
ИП Емелин В.П., Россия, г.Барнаул
|
Не указана маркировка на государственном языке
|
|
Масло Оливковое (OLIVE OIL) рафинированное с добавлением масел нерафинированных
|
BAIEO, AV.JOSEP NrepatGalceran, S/N 25300, Tarrega (Lleida), Испания
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Не указана маркировка на государственном языке
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Масло подсолнечное "Лента" рафинированное дезодорированное высший сорт вымороженное
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"Барнаульский МЭЗ" территориальное производственное подразделение ООО "ЮГ Сибири", Россия, Алтайский край, г.Барнаул
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Не указана маркировка на государственном языке
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Сырок глазированный с какао и печеньем «Картошка» с заменителем молочного жира м.д.ж. 20%
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ООО «Сибирский завод молочных продуктов», Россия, Новосибирская область
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Не указана маркировка на государственном языке
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Окорочка «FROZEN CHICKEN LEG QUARTERS SINGLE PARTS MAY BE ADDED»
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США, адрес не указан
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Выделена Salmonella enteritidis в 25.0 г (в норме не допускается)
Не указана маркировка на государственном языке
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Масло кисло-сливочное не соленое 82% "
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Lactаlis International, Франция
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Не соответствует по жирно-кислотному составу, что указывает на фальсификацию продукта
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Молоко "К чаю" м.д.ж. 6,5 %
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ТОО «Айс-плюс», РК, г.Актобе, ул.Гастелло, 2А
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Снижение м.д.жира- 6,02%
(при норме 6,5%)
СОМО 6,12(при норме не менее 8)
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Атырауская область
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Молоко питьевое ультрапастеризованное, "Зорькин луг" м.д.ж. 3,2 %.
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Производитель: ТОО "МЗ"Солнечный" РК г.Алматы
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Превышение м.д.жира - 2,03
(при норме 3,2%)
Снижение СОМО 6,52 кг/м3
(при норме не менее 8)
|
Молоко питьевое ультрапастеризованное "Молочная гость", м.д.ж. 3,2%
|
СПССК "Агропродукт" Саратовская обл.
|
Снижение м.д.жира - 2,27%
(при норме 3,2%)
Снижение СОМО 6,06 кг/м3
(при норме не менее 8)
|
Молоко питьевое ультрапастеризованное «Мумуня» м.д.ж. 3,2%
|
Производитель: ТОО «Молпродукт», РК, г.Петропавловск
|
Снижение м.д.жира - 2,9%
(при норме 3,2%)
Снижение СОМО 6,44 кг/м3
(при норме не менее 8)
|
Восточно-Казахстанская область
|
Утка з/м "Алтайская утка"
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РФ, ООО "ЧикенДак", Алтайский край, с. Черемное
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Превышение м.д.влаги 10,1%
(при норме 4,0%)
Не указана маркировка на государственном языке
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Сосиски "Сытные"
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ЗАО "Микояновский мясокомбинат" МПК "ЕВРО-ЭМ" Россия
|
Обнаружены бактерии группы кишечной палочки,
КМАФАнАМ
S.aureus, клостридии
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Сыр "Президент" твердый,"Емменталь" 45 %
|
Произведено во Франции, импортер: ЗАО «Лакталис Восток», Россия
|
Не указана маркировка на государственном языке
|
Сыр "Президент" плавленый, с плесенью 45 %,сыр мягкий "Камамбер" Президент, масло Beurre Президент Gastronomique 20 mini Beurres, Сыр "Президент" PetitBriesoft-ripenedcheese
|
Франция
|
Не указана маркировка на государственном языке
|
Продукт йогуртный пастеризованный с малиной и шоколадом "Эрмигурт десертный"
|
ООО "Эрман", РФ, Раменский р-н
|
Не указана маркировка на государственном языке
|
Мороженое эскимо пломбир ванильный в шоколадной глазури "Золотая серия"
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АО Новосибирский хладокомбинат", РФ, г. Кемерова
|
Не указана маркировка на государственном языке
|
Сыр "Маскарпоне" Гальбане
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Италия
|
Не указана маркировка на государственном языке
|
Сливки сухие на растительной основе. Быстрорастворимые «Фитодар»
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ООО ТПК «СТОКРОС», Россия, г. Москва
|
Не указана маркировка на государственном языке.
|
Сыр мягкий "Камамбер" Президент
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Произведено во Франции: «Lactalis International». Импортер и организация принимающая претензии: ЗАО "Лакталис Восток", Россия, Московская обл.,
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Не указана маркировка на государственном языке
|
Сыр "Президент" PetitBriesoft-ripenedcheese
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Произведено во Франции: LactalisInternational» 16 av. Jean Jaures -94607 Choisy-le-roicedex France
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Не указана маркировка на государственном языке
|
Окорочкамясаптицы «MOUNTAIRE CHIKEN LEG QUARTERS»
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США, MOUNTAIRE FARMS INC - LUMBER BRIDGE. NC 28357
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Не указана маркировка на государственном языке
|
Алматинская область
|
Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с заменителем молочного жира «Сгущенка «Любавинка»
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АО «Любинскиймолочноконсервный комбинат», Россия, Омская область
|
Не указана маркировка на государственном языке
|
|
Масло крестьянское сливочное «Ак сут», м.д.ж.72%
|
ОАО «АК-Сут», Кыргызстан
|
Снижение м.д.жира - 50,3%
(при норме 72%)
Превышение м.д.влаги - 48,1%
(при норме 14-46%).
|
|
Творог обогащенный кальцием и витамином Д3, со вкусом пломбира, с клубникой и бананом, для питания детей старше 3-х лет «Растишка» м.д.ж.3,5%,
Йогурт для питания детей дошкольного и школьного возраста обогащенный витамином Д и кальцием с лесными ягодами «Растишка питьевой», м.д.ж.1,6%
|
ООО «Данон Индустрия», Россия, Московская область
|
Не указана маркировка на государственном языке
|
|
Сметана, м.д.ж.20%
|
ОсОО «Умут и К», Кыргызстан
|
Не указана маркировка на государственном языке
|
|
Заменитель сухого молока «Ramax», 27%
|
«Рамакс»Жчк, Кыргызстан, г.Бишкек
|
Не указана маркировка на государственном языке
|
|
Продукт йогуртный пастеризованный с соком клубники "Сочный-Молочный" 1,2%
|
ООО "Эрманн" Пр-во Россия Москва
|
Маркировка (условия хранения после вскрытия отсутствует, надпись плохо читаемая)
|
|
Сосиски канадские Halal Chicken Franks
|
Канада
|
Не указана маркировка на государственном языке
|
Южно-Казахстанская область
|
Куриные Окорочка "Pilgrinis"
|
США
|
Не указана маркировка на государственном языке
|
Сосиски куриные "Губерские " з/м
|
Мясокомбинат "Сава", Россия, Башкортостан г. Туймазы ул. Северная,7
|
Обнаружено ДНК свиньи
|
Сосиски Утренние "Царицыно" колбасные изделия вареные из мяса птицы замороженное
|
ОАО "Царицино" Россия г. Москва, б-р Кавказский,58 стр 1
|
Обнаружено ДНК свиньи
|
Сосиски "Мусульманские" вареные измясо птицы,
|
ИП "ИНКО-Фуд" ООО, Республика Беларусь, ул. Дубровская,58
|
Обнаружено ДНК свиньи
|
Колбасные изделия вареные измясо птицы колбаса "Чесночок"
|
Пр-во ОАО "Царицыно Россия, г.Москва, Кавказский,58
|
Обнаружено ДНК свиньи
|
Тушка цыпленка бройлера потрошенная "Петруха» з/м
|
ЗАО "Серволюкс Агро" Республика Беларусь, Могилевскаяобл.
|
Превышение содержания остаточного количества антибиотика стрептомицина 0,7 (при норме не более 0,5)
|
Фарш утиный «Утолена вкусные традиции»
|
ООО «Донстар» РФ, Ростовская область, г.Миллер
|
Не указана маркировка на государственном языке
|
Западно-Казахстанская область
|
Субпродукты птичьи. Печень ц/б упакованная, замороженная
|
ОАО "Смолевичи Бройлер", РБ, 222220, Минская обл., Смолевичский р-н
|
Не указана маркировка на государственном языке
|
Полуфабрикатынатуральный из мяса ц/б. Крылышко, субпродукты з/м
|
ООО "Тимашевская птицефабрика", Россия, 446332, Самарская обл., Кинель-Черкасский р-н
|
Не указана маркировка на государственном языке
|
Полуфабрикат из мяса ц/б рубленый г.з/м. Фарш котлетный
|
ООО "Аметист" Россия, г.Самара
|
Не указаны условия хранения после вскрытия упаковки
|
Сметана "Добрая Буренка" с м.д.ж. 20%
|
ООО "Саратовский молочный комбинат", РФ, Саратовская область, г.Саратов
|
обнаружены молочно-кислые микроорганизмы - менее 10⁷
(при норме не менее 1х10⁷)
В маркировке не указаны условия хранения после вскрытия упаковки
|
|
Масло сладкое сливочное «Крестьянское» м.д.ж 72,5% «Добрая буренка»
|
ООО «Саратовский молочный комбинат» Россия, Саратовская область, г.Саратов
|
В маркировке не указаны условия хранения после вскрытия упаковки.
|
|
Продукт творожный с курагой с заменителем молочного жира м.д.ж. 23%
|
ЗАО «Жуково-Воробьевский молочный завод», РФ, Калжская область, Жуковский р-н
|
Не указаны условия хранения после вскрытия упаковки, на упаковке стерлись дата производства и масса
|
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Молоко питьевое топленое ультрапастеризованноем.д.ж 3,2% "Выбор хозяйки"
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АО «АЛЕВ» Юр.адрес: Россия
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В маркировке не указано условие изготовления молока (с асептическим розливом или без асептического розлива)
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Плавленый сыр "Школьный"
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ООО "Рязанский завод плавленных сыров" РФ, г. Рязань
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Не указана маркировка на
государственном языке
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Перепелинные яйца
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«ЭКО - Птицефарика» Россия, Ярославлавская обл.
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Не указана маркировка на
государственном языке
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Фото: kazakh-zerno.kz
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