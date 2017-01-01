Черные ящики с разбившегося под Бишкеком самолета отправили в Москву

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Черные ящики с разбившегося под Бишкеком самолета отправлены сегодня утром в Москву для расшифровки, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Кыргызстане.

Об этом журналистам сообщил министр транспорта и дорог Кыргызстана Жамшитбек Калилов.



«Черные ящики отправлены сегодня в 7.30 в Москву для расшифровки. Если в Москве не смогут считать информацию, их отправят во Францию или США», - сказал министр.



По его словам, 18 января комиссия Межгосударственного авиационного комитета обследовала место крушения. Сегодня комиссия продолжит свою работу.



Напомним, 16 января грузовой самолет Boeing-747, совершавший рейс из Гонконга в Стамбул, разбился в районе дачного поселка Дача-Су возле Бишкека. В результате авиационной катастрофы погибли 38 человек.