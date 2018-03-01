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Через полтора месяца найдено тело утонувшего в Арыси мальчика

19 Марта 2018 15:49 124
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Через полтора месяца найдено тело утонувшего в Арыси мальчика

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Через полтора месяца было найдено тело утонувшего в реке Арысь семилетнего мальчика, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Группу государственного языка и информации ДЧС ЮКО.

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Напомним, 31 января селе Шауельдер Отырарского района по неосторожности упал в реку Арысь и утонул мальчик 2011 года рождения.

«Силами ГУ «ОСО» ДЧС (5 работников, 1 ед. техники и 1 плавсредство), ГУ «СП и АСР» ДЧС (4 сотрудника и 1 ед. техники), ОЧС (1 сотрудник и 1 ед. техники), РОВД (3 сотрудника и 1 единицы техники), местных исполнительных сил (3 работника и 1 единица техники) и родственников (6 человек) проводились поиски мальчика. Спасатели по просьбе родителей 7 раз проводили поисковые работы. Тело мальчика было найдено 15 марта», - сообщил сегодня на пресс-конференции в кризисном центре ДЧС ЮКО заместитель начальника департамента полковник Е. Бахаев.

 

 

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Ключевые слова: Происшествия, Южно-Казахстанская область,
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