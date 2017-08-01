Чемпионка Универсиады Галышева осваивает новые виды спорта 

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Фристайлистка Юлия Галышева провела на алматинской ледовой арене усиленную тренировку под руководством хоккейного наставника, передает корреспондент МИА «Казинформ».





Поклонники казахстанской спортсменки, представительницы лыжного фристайла Юлии Галышевой взволнованы не на шутку. Двухкратный призер чемпионатов мира, трехкратная чемпионка Зимних Универсиад по фристайлу-могулу стала выкладывать в свой Instagram фото и видео, на которых показано, как она в Алматы проводит полноценную тренировку на льду в полной хоккейной амуниции, и выполняет все те же упражнения, что и профессиональные хоккеистки. Мы связались со спортсменкой, чтобы выяснить, не переходит ли она в другой вид спорта.

«Выход на хоккейный лёд во всей экипировке связан с любопытством. Покататься можно было и на любом другом катке, но здесь мы выполняли упражнения практически такие же, как основная команда по хоккею с шайбой. Мне больше понравилось чувство усталости, но в то же время я чувствовала, что могу ещё два часа бегать и прыгать, ощутила запас выносливости свой. Это было настолько интересно и увлекательно, как будто мне 10 лет и я пришла в Диснейленд»,- рассказывает Юлия Галышева.





Спортсменка поспешила успокоить казахстанцев: хоккейная тренировка является частью подготовки к выступлению в ее родном фристайле-могуле на Зимних Олимпийских Играх-2018.

«Такие тренировки дают дополнительный баланс, улучшают общую физическую подготовку и снимают страх падений, так как форма надежно защищает те места, на которые ты можешь упасть. Конечно, у хоккеистов-профессионалов при столкновении всякое бывает, и они получают травмы. Но для нас все было на 100% безопасно. Теперь я хочу приобрести себе форму и посещать тренировки, по мере возможности совмещая их со своим графиком», - рассказала Галышева.





Хоккейную тренировку для Юлии Галышевой, а также другого казахстанского фристайлиста чемпиона Универсиады-2015 Павла Колмакова лично проводила известная спортсменка, член сборной Казахстана Наталья Яковчук. Прославленная казахстанская хоккеистка одолжила форму и надежно страховала «новичков».

«Этот опыт на льду дал понять, что каждый вид спорта сложный по-своему. Мы вышли на лёд подготовленные физически, но не технически - вроде, легко катиться на коньках, но есть свои нюансы. Так же, как и у нас в лыжах, где-то нужно притормозить, где-то - повернуть или перешагнуть. На лыжах мы чувствуем себя как рыба в воде, а здесь площадь опоры меньше, и нам было поначалу сложно, порой мы падали и смеялись сами над собой. Но с усердием делали все упражнения, которые нам показывала Наталья Яковчук, мне больше всего понравилось перепрыгивать автомобильные покрышки. Я очень благодарна ей за уделенное нам время», - рассказала Юлия.

Помимо хоккея Галышева и Колмаков посещали занятия по пилатесу под руководством серебряной призерки Зимней Олимпиады-2010 по биатлону Елены Хрусталевой.





«Пилатес мы освоили пару лет назад. Сейчас посетили зал Елены Хрусталевой, она провела для нас занятие, так как мы давно не ездили в Киев на сбор, где обычно занимались пилатесом и акробатикой. Час занятий прошёл незаметно, мы знали, какие упражнения нас ждали. Пилатес помогает избежать травм и позволяет чувствовать себя энергичнее и увереннее. Это было дополнительное занятие к основным нашим тренировкам. Потому что, приходя в зал или на гору, мы начинаем разминку именно с элементов пилатеса, а потом уже переходим к другим упражнениям. Пилатес меня дополняет, а хоккей меня увлекает», - говорит Юлия Галышева.

С 14 августа спортсмены находятся в Норвегии. Галышева и Колмаков успели провести там тренировку на заснеженной трассе, хотя погода была суровой - шел ливень, дул сильный ветер, из-за чего, когда снимали лыжи, их практически сносило порывом. С 20 августа на эту трассу прибывают для проведения УТС европейские сборные по фристайлу. После Норвегии Юлию Галышеву и Павла Колмакова ожидает сбор в Усть-Каменогорске. В октябре казахстанцы отправятся в Швейцарию, где ежегодно в это время собираются все команды Кубка мира и тренируются на одной трассе.