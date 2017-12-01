Чемпионат мира по грэпплингу пройдет в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Чемпионат мира по грэпплингу пройдет в Астане в сентябре. Об этом сегодня на брифинге в СЦК сообщил президент Ассоциации грэпплинга РК Канат Алин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил Канат Алин, подготовка к чемпионату мира начнется уже в январе 2018 года. По его словам, национальная команда будет сформирована по итогам чемпионата Казахстана и региональных турниров. Глава ассоциации надеется, что казахстанская команда сможет занять третье место в общекомандном зачете.





«С увеличением и популяризацией этого вида спорта, вовлеченность и конкуренция будет увеличиваться, и мы надеемся на то, что выявятся сильнейшие борцы нашей страны и будут отстаивать честь Казахстана на чемпионате мира в следующем году», - сказал он.





Грэпплинг - разновидность боевого искусства создана на основе борьбы на ринге и включает приемы самбо, вольной борьбы, дзюдо и джиу-джитсу.

Отметим, последний чемпионат мира по этому виду спорта прошел в Баку (Азербайджан) 18-21 октября 2017 года. Сборная Казахстана, состоявшаяся из 61 спортсмена, завоевала 43 медали разной пробы (17 золотых, 11 серебряных, 15 бронзовых).