Чемпиона Азии по вольной борьбе встретили в аэропорту Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Актюбинский спортсмен Нурислам Санаев завоевал золотую медаль по вольной борьбе на чемпионате Азии, прошедшем в Бишкеке. Сегодня горожане торжественно встретили чемпиона в аэропорту Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления спорта.

Напомним, Чемпионат Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе прошел в Бишкеке с 27 февраля по 4 марта. От Актюбинской области в чемпионате приняли участие 3 спортсмена, которые принесли области 2 золотые и 1 бронзовую медали.

Нурислам Санаев впервые в истории спорта Актюбинской области стал чемпионом Азии по вольной борьбе в весовой категории 61 килограмм. Последний раз чемпионом Азии по боксу в 2014 году от Актюбинской области становился Галиб Джафаров. Первую встречу Нурислам Санаев выиграл у спортсмена из Монголии со счетом 9:0, далее у кыргызского спортсмена со счетом 7:4, иранского спортсмена со счетом 5:4 и в финальном бою, выиграв со счетом 6:2 у спортсмена из Монголии, поднялся на высшую ступень пьедестала почета. Благодаря этой победе, Нурислам получил путевку на XVIII летние Азиатские игры, которые будут проходить в городе Джакарта (Индонезия) 18 августа - 2 сентября 2018 года.





Другая спортсменка от Актюбинской области Айжан Исмагулова в весовой категории 58 килограммов стала обладательницей золотой медали чемпионата по грэпплингу. Актюбинец Айнагулов Мейрамбек завоевал бронзовую медаль по греко-римской борьбе в весовой категории 63 килограмма.



