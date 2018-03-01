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Чемпиона Азии по вольной борьбе встретили в аэропорту Актобе

7 Марта 2018 19:35 468
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Чемпиона Азии по вольной борьбе встретили в аэропорту Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Актюбинский спортсмен Нурислам Санаев завоевал золотую  медаль по вольной борьбе на чемпионате Азии, прошедшем в Бишкеке. Сегодня горожане торжественно встретили чемпиона в аэропорту Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления спорта.

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Напомним, Чемпионат Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе прошел в Бишкеке с 27 февраля по 4 марта. От Актюбинской области в чемпионате приняли участие 3 спортсмена, которые принесли области 2 золотые и 1 бронзовую медали.

Нурислам Санаев  впервые в истории спорта Актюбинской области стал чемпионом Азии по вольной борьбе в весовой категории 61 килограмм. Последний раз чемпионом Азии по боксу в 2014 году от Актюбинской области становился Галиб Джафаров. Первую встречу Нурислам Санаев выиграл у спортсмена из Монголии со счетом 9:0, далее у кыргызского спортсмена со счетом 7:4, иранского спортсмена со счетом 5:4 и в финальном бою, выиграв со счетом 6:2 у спортсмена из Монголии, поднялся на высшую ступень пьедестала почета. Благодаря этой победе, Нурислам получил путевку на XVIII летние Азиатские игры, которые будут проходить в городе  Джакарта (Индонезия) 18 августа - 2 сентября 2018 года.

Чемпиона Азии по вольной борьбе встретили в аэропорту Актобе

Другая спортсменка от Актюбинской области Айжан Исмагулова в весовой категории 58 килограммов стала обладательницей золотой медали чемпионата по грэпплингу.   Актюбинец Айнагулов Мейрамбек завоевал бронзовую медаль по греко-римской борьбе в весовой категории 63 килограмма. 

Чемпиона Азии по вольной борьбе встретили в аэропорту Актобе

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Ключевые слова: Спорт, Актюбинская область,
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Автор:

Самал Ендибаева

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