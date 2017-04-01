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Чемпион мира по паркуру Райан Дойл посетил Астану

Чемпион мира по паркуру Райан Дойл посетил Астану
8 Апреля 2017 13:05 323

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира по паркуру Райан Дойл посетил столицу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».



На видео, размещенном в YouTube, спортсмен демонстрирует свое мастерство на просторах казахстанской столицы. Один из самых прыгучих людей мира отработал новые приемы и движения на площадке Астаны.

Отметим, что Райан уже довольно давно посещает разные города мира с целью популяризации паркура и поиска интересных мест для отработки новых движений.

Напомним, ранее велокоманда «Pro Team Astana» опубликовала видео, снятое в духе блокбастера. Головокружительные трюки исполнил член команды Витторио Брумотти. 36-летний итальянский велосипедист-экстремал, который присоединился в 2016 году к команде «Pro Team Astana», является экс-чемпионом мира по велотриалу. Многократный рекордсмен Книги Гиннесса исполнил смертельно опасные трюки на шоссейном велосипеде: проехал по парапетам мостов, по узким ограждениям и попрыгал на велосипеде по лестницам.

Ключевые слова: Астана, Спорт,
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