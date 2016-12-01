Чем могут помочь межсирийские переговоры в Астане режиму Башара Асада

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - Известный американский эксперт по Ближнему Востоку Теодор Карасик (г.Дубай) считает, что предстоящая конференция по Сирии, которая состоится в Астане, является важной по нескольким направлениям.

В комментарии региональному корреспонденту «МИА Казинформ» Теодор Карасик отметил, что Казахстан является страной, которая твердо верит в суверенитет, что по умолчанию помогает сохранить президента Сирии Башара Асада у власти.

Кроме того, экстремистская угроза для Центральной Азии из очагов нестабильности в Сирии занимает важное место в списке текущих и будущих угроз стабильности в ЦАР.

Наряду с этим, Астана поддерживает стратегические связи с другими ключевыми участниками «сирийского процесса» - Россией, Китаем и Ираном, а также отличные связи с Западом и с Турцией. Таким образом, Астана является идеальным местом для проведения крупной международной дискуссии о будущем Сирии.

«Результаты будущей конференции могут помочь решительно выровнять силы для того, чтобы двигаться вперед по урегулированию в Сирии, а также сфокусироваться на борьбе с экстремизмом. Любой успех, достигнутый в Казахстане, будет способствовать повышению престижа Астаны среди мировых столиц, усиливая имидж Казахстана как крупного нефтедобывающего государства Центральной Азии», - сказал Карасик.

Напомним, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал инициативу о проведении встречи конфликтующих сторон в Сирии на площадке Астаны.