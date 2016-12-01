Человеком года в Актау стал восьмиклассник Галымжан Кузембаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главную премию «Человек года - 2016» - «Подвиг года - 2016» получил восьмиклассник Галымжан Кузембаев, который спас из пожара троих детей. Статуэтку «Алтын Адам» юному герою вручил аким Мангистауской области Алик Айдарбаев, пишет lada.kz.

В Актау прошла церемония награждения номинантов ежегодной областной премии «Человек года - 2016». Главную номинацию премии «Подвиг года - 2016» вручал аким Мангистауской области Алик Айдарбаев Галымжану Кузембаеву.

"За небольшую историю проведения конкурса в летопись «Человек года» вписаны имена достойнейших жителей региона, которые внесли и вносят вклад в развитие региона. Это люди труда, люди, преданные своему делу. Это наши родные, близкие, знакомые, соседи, друзья, дети, отцы и матери. Те, кто днем и ночью, в будни и праздники - всегда на посту. В больницах, на производствах, охраняют границы, несут дежурства, обеспечивают нашу безопасность на суши, на море и в воздухе. Хотел бы сказать отдельно о нашем подрастающем поколении, которые бывают неравнодушны к чужой беде и являются примером для своих сверстников. Вами по праву мы можем гордиться", - сказал Алик Айдарбаев.

«Учителем года - 2016» была признана Мейрамгуль Турбекова, учитель казахского языка и литературы школы-гимназии №13, которая использует в обучении технологии критического мышления, воспитала не один десяток победителей областных, республиканских предметных олимпиад по казахскому языку и литературе, международной олимпиады «Nalanda», олимпиады «Жарқын болашақ», республиканского конкурса «KAZAKHSTAN ART FESTIVAL», творческого конкурса «Президент - ел тірегі».

В номинации «Воспитатель года - 2016» лучшей была признана Зухра Аранбасарова, воспитатель детского сада №4 «Акку». Применила в своей работе методы сценической подготовки и песочной терапии. Является автором учебно-методического конспекта для детей «Вместе весело шагать», методической работы «Математика в детском саду», а также ряда публикаций в республиканских изданиях.

Отметим, что Адилет Кабылов стал «Ученым года - 2016», победу в номинации «Полицейский года - 2016» присудили Амангельды Досжанову, «Лучшим в сфере культуры и искусства - 2016» стал актер театра и кино Медгат Омиралиев, премию «Спортсмен года - 2016» завоевала Наталья Горохова, в номинации «Предприниматель года - 2016» победителем стала Нурияш Ниязова, «Журналистом года - 2016» стала Айгуль Даден, победу в номинации «Социальный работник года - 2016» завоевала Гульбану Махамбетова, победу в номинации «Признание года - 2016» завоевал Мади Ташев, «Врачом года - 2016» признан Курман Кайранов, «Медсестрой года - 2016» стала Назира Еркебаева, победу в номинации «Неправительственная организация года - 2016» получил Самсон Аракелян, «Меценатом года - 2016» стал Айткали Тилеумаганбетов, «Нефтяником года - 2016» признан Акмурат Атшыбаев, «Фермером года - 2016» признан руководитель фермерского хозяйства «Мәтжан» села Онды Мангистауского района Кыдыркожа Манаш, обладателем премии «Строитель года» стал Максим Исмагулов, «Лучшим работником жилищно-коммунального хозяйства - 2016» стал Садуакас Жарылгапов и победу в номинации «Лучший социальный проект года - 2016» одержал Тимур Бектур.