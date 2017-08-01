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Частный дом горел в Алматы

Частный дом горел в Алматы
19 Августа 2017 11:54 171

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пожар произошел в комнате дома на верхнем этаже, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Сообщение о возгорании поступило на пульт «101» в 10:26.

«Было известно о горении частного жилого дома по улице Райымбека, дом 305. Пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 10:35. К моменту прибытия пожарных обстановка была следующая: горела комната частного жилого на трех владельцев с переходом огня на кровлю. Принятыми мерами огнеборцев пожар локализован в считанные минуты, в 10:49. И ликвидировали в 11:02», - рассказала официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.

Площадь пожара составила 40 кв. м. Жертв и пострадавших нет.

Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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