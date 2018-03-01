ЧА-2018: Аширов добыл победу в матче за «бронзу» за 10 секунд до окончания

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский борец вольного стиля Мейржан Аширов (70 кг) выиграл бронзовую медаль чемпионата Азии-2018 в Бишкеке (Кыргызстан), сообщает СИA «SPORTINFORM».

В схватке за третье место наш борец со счетом 4:3 победил монгола Баямбдоржа Батэрдена.

Отметим, что Аширов дважды уступал в счете, но за 10 секунд до конца встречи провел успешный прием, который принес ему решающие два очка.