ЧА-2018: Аширов добыл победу в матче за «бронзу» за 10 секунд до окончания
3 Марта 2018 19:51 471
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский борец вольного стиля Мейржан Аширов (70 кг) выиграл бронзовую медаль чемпионата Азии-2018 в Бишкеке (Кыргызстан), сообщает СИA «SPORTINFORM».
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В схватке за третье место наш борец со счетом 4:3 победил монгола Баямбдоржа Батэрдена.
Отметим, что Аширов дважды уступал в счете, но за 10 секунд до конца встречи провел успешный прием, который принес ему решающие два очка.
Ключевые слова: Спорт,
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