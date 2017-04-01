Цеснабанк может стать крупным акционером Банка ЦентрКредит

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Нацбанк выдал разрешение Цеснабанку на значительное участие в уставном капитале акционерного общества «Банк ЦентрКредит», передает корреспондент Казинформа со ссылкой на сайт НБ РК.

«Правлением Национального Банка Республики Казахстан принято постановление № 57 от 27 марта 2017 года «О выдаче акционерному обществу «Цеснабанк» разрешения на значительное участие в уставном капитале акционерного общества «Банк ЦентрКредит», - сообщается на сайте НБ РК.



Напомним, что в марте АО «Банк ЦентрКредит» сообщило об изменении состава его акционеров, «Акционер банка Байсеитов Бахытбек Рымбекович выкупил у INTERNATIONAL FINANCE CORPARATION (далее «IFC») принадлежащие ей простые акции банка в размере 10,0% от общего количества размещенных банком акций. Дата регистрации изменений в системе реестра держателей ценных бумаг - 15.03.2017», - говорилось в сообщении банка. В результате изменений доля Байсеитова Бахытбека Рымбековича составила 44,5% от общего количества голосующих акций.



Напомним, в конце января сообщалось о том, что Корейский Kookmin Bank намерен продать свою долю в казахстанском Банке ЦентрКредит (БЦК). А в начале февраля стало известно, что Цеснабанк обсуждает возможность слияния с Банк ЦентрКредит после выкупа доли корейского Kookmin Bank. Сообщалось, что завершение процесса смены акционеров банка ожидается во втором квартале 2017 года.