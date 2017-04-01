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Цеснабанк может стать крупным акционером Банка ЦентрКредит

Цеснабанк может стать крупным акционером Банка ЦентрКредит
7 Апреля 2017 09:21 681

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Нацбанк выдал разрешение Цеснабанку на значительное участие в уставном капитале акционерного общества «Банк ЦентрКредит», передает корреспондент Казинформа со ссылкой на сайт НБ РК. 

«Правлением Национального Банка Республики Казахстан принято постановление № 57 от 27 марта 2017 года «О выдаче акционерному обществу «Цеснабанк» разрешения на значительное участие в уставном капитале акционерного общества «Банк ЦентрКредит», - сообщается на сайте НБ РК.

Напомним, что в  марте  АО «Банк ЦентрКредит»  сообщило об изменении состава его акционеров, «Акционер банка Байсеитов Бахытбек Рымбекович выкупил у INTERNATIONAL FINANCE CORPARATION (далее «IFC») принадлежащие ей простые акции банка в размере 10,0% от общего количества размещенных банком акций. Дата регистрации изменений в системе реестра держателей ценных бумаг - 15.03.2017», - говорилось в сообщении банка. В результате изменений доля Байсеитова Бахытбека Рымбековича составила 44,5% от общего количества голосующих акций.

Напомним, в конце января сообщалось о том, что Корейский Kookmin Bank намерен продать свою долю в казахстанском Банке ЦентрКредит (БЦК). А в начале февраля стало известно, что Цеснабанк обсуждает возможность слияния с Банк ЦентрКредит после выкупа доли корейского Kookmin Bank. Сообщалось, что завершение процесса смены акционеров банка ожидается во втором квартале 2017 года.

Ключевые слова: Банки, КАЗМЕДИА,
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