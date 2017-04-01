Цены на нефть возобновили рост

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах, передает Росбалт.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне поднялись на 0,90%, до $54,85 за баррель. Майские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 1,06%, до $51,69 за баррель

Накануне Министерство энергетики США сообщило о росте запасов нефти в стране на минувшей неделе на 1,57 млн баррелей, до нового рекорда. При этом добыча в стране выросла по итогам седьмой недели подряд, до рекордных с января 2016 года 9,2 млн баррелей в сутки. Сохранение высокого уровня запасов в Штатах является свидетельством того, что стратегия ОПЕК пока не оправдывает себя, и истекающее в июне соглашение о снижении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки странами картеля и на 600 тыс. баррелей - их партнерами, может быть продлено.