Цены на нефть продолжают снижаться на обеспокоенности уровнем добычи ОПЕК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мировые цены на нефть в понедельник днем продолжают опускаться на обеспокоенности инвесторов высоким уровнем добычи «черного золота» странами ОПЕК, в частности в Ливии, свидетельствуют данные торгов. Об этом передает РИА Новости.

По состоянию на 14.42 мск, стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,69% - до 51,74 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI также уменьшалась на 0,55%, до 48,55 доллара за баррель.



Трейдеры обеспокоены высоким уровнем добычи сырья странами ОПЕК. Согласно августовскому докладу Международного энергетического агентства (МЭА), ОПЕК в июле нарастила добычу нефти на 230 тысяч баррелей в день по сравнению с июнем - до максимального показателя 2017 года в 32,84 миллиона баррелей в сутки. Около 70% роста добычи нефти в странах ОПЕК приходится на Ливию и Нигерию, отмечалось в докладе.



ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев - до конца марта 2018 года. Ливия и Нигерия при этом освобождены от обязательств, поскольку нефтяная промышленность этих стран сильно пострадала от деятельности вооруженных группировок.



«Восстановление добычи в Ливии стало самым значительным фактором, который стимулировал рост мировой добычи в последние несколько месяцев», - приводит агентство Рейтер слова нефтяных аналитиков Panmure Gordon. При этом ранее агентство Блумберг сообщало со ссылкой на знакомый с ситуацией источник, что добыча нефти на крупнейшем месторождении Ливии Шарара (Sharara) в воскресенье упала на треть из-за вооруженных беспорядков.



Сдерживают снижение данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) о снижении числа буровых установок в США. Так, по итогам завершившейся 11 августа рабочей недели число буровых установок в стране уменьшилось на пять штук, или на 0,52%, до 949 единиц. В годовом выражении число буровых установок выросло на 468 штук, или в 1,97 раза. Число нефтяных буровых установок выросло на три, или на 0,39%, до 768 единиц. Количество газодобывающих установок опустилось за неделю на 8 штук, или на 4,23%, до 181 штуки.