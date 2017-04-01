Центр для соцработников открылся в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау открылся центр повышения потенциала социальных работников Мангистауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект реализует общественный фонд «Ұрпақ -Next». Уже дистанционно проходят обучение социологи, логопеды, дефектологи и сурдологи. Общественный фонд выиграл грант программы ООН.

«В ПРООН заявку фонд подал в сентябре, мы получили 1 млн 400 тысяч тенге на приобретение оргтехники, компьютера, литературы. Были закуплены также специальные мягкие пуфики, чтобы можно было проводить занятия. Обучение сотрудников проводится при поддержке управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области. Через полгода специалисты получат сертификат и будут работать в этом центре, повышать квалификацию таких же специалистов, как и они сами. Специалистам оплачивается обучение, проживание, стипендия за время получения производственной практики на базе нашего центра», - отметила директор общественного фонда «Ұрпақ -Next» Гульжанат Муратбай.

На базе центра для соцработников проводится двухдневный семинар по совершенствованию системы социальной работы. Участники рассматривают вопросы теоретической основы социальной работы, профилактики эмоционального сгорания и стрессоустойчивости.

Одну из сессий для соцработников проведет социальный работник Даметкен Сейтова, которая уже завершила обучение при поддержке ПРООН. Своим опытом делятся и психологи из Болгарии. По окончании семинара все участники получат сертификаты.

На базе центра будут организованы платные занятия для тех, кто хочет получить квалификацию по специальности соцработников. «Центр станет местом психологической разгрузки социальных работников», - отмечает Гульжанат Муратбай.