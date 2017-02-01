Cамолет Qatar Airways совершит самый длительный полет в истории

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Самолет авиакомпании Qatar Airways готовится к самому длительному полету, в ходе которого он пересечет десять различных часовых поясов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Independent.

По данным издания, самолет отправится из аэропорта города Доха в 05.10 в воскресенье 5 февраля и приземлится в новозеландском Окланде в 07.30 в понедельник. Время в полете составит "всего" 16 часов 20 минут, однако ввиду смены часовых поясов полет "продлится" полтора дня.



Как сообщается, уже в 2018 году рекорд Qatar Airways будет побит сингапурскими авиалиниями, которые планируют начать полеты по маршруту Сингапур-Нью-Йорк без остановок. До этого самым длительным считался перелёт из Дубаи в Окланд.