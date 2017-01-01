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Бывший глава Гонконга предстал перед судом по обвинению в коррупции

Бывший глава Гонконга предстал перед судом по обвинению в коррупции
3 Января 2017 11:20 175

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Гонконге начался суд над бывшим главой администрации Гонконга Дональдом Цангом, его обвиняют в коррупции. Цангу вменяют в вину незаконное использование денежных средств правительства, передает Би-би-си

Он возглавлял администрацию Гонконга с 2005 по 2012 годы.

Обвинители утверждают, что Цанг арендовал по низкой цене квартиру у одного из крупных акционеров телекомпании Wave Media. А потом одобрил выдачу компании лицензии без объявления о конфликте интересов.

Кроме того, по мнению прокуратуры, телекомпания оплатила отделку квартиры для Цанга, который, по словам обвинителей, представил дизайнера к награде.

Цанг не признал себя виновным в неправомерных действиях и взяточничестве. 

В суд Цанг приехал под руку со своей женой более чем за час до начала процесса, застав репортеров врасплох. Экс-министр был в своей коронной черно-белой бабочке.

Если Дональда Цанга признают виновным, он может получить реальный тюремный срок.

Ключевые слова: Борьба с коррупцией,
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