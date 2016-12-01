Бывший бэк-вокалист «Любэ» был на борту разбившегося Ту-154

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бывший бэк-вокалист группы «Любэ» Евгений Насибулин находился на борту потерпевшего крушение самолета Ту-154 Минобороны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Насибулин был в числе артистов Ансамбля песни и пляски имени Александрова.

«На борту самолета был артист ансамбля Александрова, бывший бэк-вокалист группы «Любэ» Евгений Насибулин, который работал в группе в начале 90-х годов. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким Жени», - рассказал руководитель «Центра имени Игоря Матвиенко» Андрей Лукинов.



Лукинов отметил, что ансамбль имени Александрова часто записывал песни с «Любэ». Последний раз они сотрудничали в октябре при записи гимна Сухопутных войск.



Напомним, 25 декабря самолет с российской делегацией, направлявшийся на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирию поздравить военных с Новым годом, разбился после вылета из аэропорта Адлера. На борту находились 92 человека.

Ранее было определено предположительное место падения Ту-154.