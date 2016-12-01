Бывшему замакима Костаная по амнистии сократили срок наказания

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Суд № 2 Костаная рассмотрел заявление осужденного Фрунзика Аракеляна о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Напомним, приговором суда №2 Костаная от 7 апреля этого года бывший заместитель акима города Аракелян осужден по ст.366 ч.3 п.2 УК РК (получение взятки), ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Костанайского областного суда от 10 июня приговор в отношении Аракеляна изменен. С применением ст.55 ч.4 УК РК назначенное ему наказание в виде 7 лет лишения свободы было снижено до 3-х лет 6-ти месяцев лишения свободы.

Согласно Закону Республики Казахстан «Об амнистии в связи с 25-летием Независимости Республики Казахстан» от 13 декабря 2016 года неотбытая часть срока наказания по приговору суда сокращена на 6 месяцев 15 дней.

Ходатайство осужденного Аракеляна в части замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания оставлено без рассмотрения. Постановление в законную силу не вступило.