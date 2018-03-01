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Бюро Мажилиса определило вопросы предстоящего пленарного заседания палаты

2 Марта 2018 14:49 623
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Бюро Мажилиса определило вопросы предстоящего пленарного заседания палаты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством спикера малаты Нурлана Нигматулина состоялось Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

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Палате предлагается рассмотреть ряд ратификационных законопроектов.

Это поправки в Соглашение между Казахстаном и США об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита специального груза через территорию нашей страны в связи с участием США в усилиях по стабилизации и восстановлению Афганистана.

В этом ряду и межправительственное казахстанско-таджикское Соглашение о взаимном предоставлении земельных участков для строительства зданий дипломатических представительств.

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Ключевые слова: Мажилис,
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