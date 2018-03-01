Бюро Мажилиса определило вопросы предстоящего пленарного заседания палаты
2 Марта 2018 14:49 623
Поделиться:
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством спикера малаты Нурлана Нигматулина состоялось Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.
Новости по темеБюро Мажилиса определило вопросы пленарного заседания Нурлан Нигматулин принял посла Франции
Палате предлагается рассмотреть ряд ратификационных законопроектов.
Это поправки в Соглашение между Казахстаном и США об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита специального груза через территорию нашей страны в связи с участием США в усилиях по стабилизации и восстановлению Афганистана.
В этом ряду и межправительственное казахстанско-таджикское Соглашение о взаимном предоставлении земельных участков для строительства зданий дипломатических представительств.
Ключевые слова: Мажилис,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
- Парламент Казахстана проведет совместное заседание палат
- Депутаты обеспокоены ростом потребительского кредитования в Казахстане
- В Казахстане законодательно закрепят условия изъятия земельных участков для госнужд
- Казахстанским банкам запретят проценты после просрочки на полгода по ипотеке
- Мажилис досрочно прекратил полномочия члена ЦИК РК Натальи Годуновой
- Мажилисмен Бекболат Тлеухан: Школьная программа слишком трудна для детей
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн