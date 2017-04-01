Бюро Мажилиса определило повестку пленарного заседания палаты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством спикера Нурлана Нигматулина состоялось заседание бюро Мажилиса, на котором определены вопросы предстоящего пленарного заседания палаты.

На обсуждение депутатов в первом чтении вносится проект разработанных парламентариями законодательных поправок по вопросам транспорта, сообщила пресс-служба Мажилиса.

Законопроект направлен на совершенствование действующей системы госконтроля на транспорте. Предусматривается создание правовой основы для организации пограничного таможенного контроля пассажирского железнодорожного транспорта, равных условий для пользователей подъездных путей. Предполагается также развитие казахстанского водного транспорта и торгового мореплавания.

Депутатам предлагается рассмотреть во втором чтении проекты законодательных новшеств по вопросам обороны и воинской службы, а также относительно растительного и животного мира.

В проекте повестки палаты и ратификационный законопроект - генеральное соглашение об экономическом, техническом и торговом сотрудничестве между странами-членами Организации Исламской Конференции.

Палате предстоит определиться также со сроком подготовки заключения по поступившему в Мажилис новому законопроекту - «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О дипломатической службе Республики Казахстан».