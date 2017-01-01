Бюджеты местного самоуправления внедрят в Казахстане с 2018 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК представил законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития местного самоуправления», сообщает корреспондент МИА "Казинформ".

Министр напомнил, что Главой государства в рамках Плана нации «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ» поручено на уровне города районного значения, села, поселка и сельского округа внедрить самостоятельный бюджет местного самоуправления.

«В представленном вам проекте Закона по вопросам развития местного самоуправления предусматривается внедрение самостоятельного бюджета и коммунальной собственности местного самоуправления, расширение полномочий органов местного самоуправления в управлении бюджетным процессом и коммунальной собственностью», - сказал Сулейменов.

Министр пояснил, что бюджетная система страны состоит из 3-х уровней.

«На уровне городов районного значения, сел, поселков, сельских округов самостоятельного бюджета нет. Речь идет почти о 2,5 тысячах административных единицах», - подчеркнул Сулейменов.

По данным главы МНЭ, бюджет местного самоуправления на уровне города районного значения, села, поселка, сельского округа внедряется как 4-й уровень государственного бюджета с 2018 года в административных территориальных единицах с численностью населения свыше 2 тысяч человек, а с 2020 года - повсеместно.