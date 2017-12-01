Бюджетникам запретили приходить на отчетные встречи акимов в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Реализацию вопросов, поднятых в ходе отчетных встреч, обсудили на заседании акимата Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель аппарата акима области Канат Сарсембаев рассказал, что большая часть вопросов касалась благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства, строительства дорог и социальных объектов, правопорядка. По отчетам районных акимов, работа ведется, но не все вопросы решены полностью.

Аким СКО считает, что как раз отчеты о полном выполнении наказов нужно подвергнуть сомнению. Глава региона подчеркнул, что важно проводить реальную работу, а не писать красивые отчеты.

«Не надо заниматься цифровой эквилибристикой, чтобы показывать активную деятельность. Давайте называть вещи своими именами. Есть вопросы, которые невозможно решить без помощи области, республики, они могут тянуться не один год. Людям нужно правильно объяснить это. Мне нужно, чтобы жители видели, что мы помогаем и решаем вопросы, а не красивые отчеты», - сказал Кумар Аксакалов.

Обсудили на заседании и подготовку к предстоящим отчетам акимов всех уровней, которые пройдут в феврале 2018 года.

«Предстоит очень важная кампания - лакмусовая бумажка всей нашей работы. Нужно показать, что сделано, и выслушать каждого. Еще раз хочу предупредить - чтобы никакого формализма не было. Ни одного учителя, бюджетника в зале не должно быть. Прежде всего, в районных центрах. В селах может находиться только директор школы, все остальные - жители. Это встречи с населением. Не злоупотребляйте. Увижу - будем разговаривать по-другому», - подчеркнул аким СКО.

Он поручил обеспечить максимальный доступ населения к отчетным встречам, в том числе с помощью Интернета. Отчет акима СКО запланирован на 22 февраля 2018 года.