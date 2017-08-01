Бюджет Алматы уточнен на 10,4 млрд тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - О получении дополнительных средств сверх ранее утвержденного бюджета стало известно в ходе очередной сессии маслихата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Рост ВРП за первое полугодие 2017 года, по предварительным данным, составил 3%. Розничная торговля выросла на 6,8%, промышленность - на 4,7%, связь - на 4,9%, ввод жилья увеличился на 15,6%. В аналогичном периоде прошлого года по этим отраслям наблюдался спад.

«Бюджет города на 2017 год уточнен на 10,4 млрд тенге. Дополнительные средства удалось изыскать благодаря реализации объектов коммунальной собственности в рамках приватизации и поступлениям от административных штрафов. Акцент поправок сделан на критериях Программы развития Алматы-2020 и социальных нуждах горожан»,- сообщили в пресс-службе маслихата.

Пресс-службе также сообщили, на какие цели будут выделены полученные средства.

«Часть денег будет направлена на строительство пристройки к зданию школы №192 на 28,4 млн тенге. Будет разработана ПСД на дополнительную пристройку на 600 мест к гимназии №138 на 5 млн тенге. В связи с увеличением и нехваткой учебных мест в Алматинском гуманитарно-педагогическом колледже №2, планируется разработать ПСД на строительство дополнительной пристройки на 500 учащихся на сумму 4,8 млн. тенге

8,5 млн тенге будут выделены на разработку ПСД по сейсмоусилению школы-интернат №9 для детей с тяжелыми нарушениями речи. Стоит отметить, что в этом году предусмотрено строительство и сейсмоусиление 42 объектов образования. Из них 29 объектов с вводом в эксплуатацию в текущем году»,- отметили в пресс-службе маслихата.

На приобретение учебной литературы для учащихся школ планируется выделить 528,2 млн тенге. В связи с увеличением количества воспитанников в частных детсадах будет выделено 123 млн тенге на государственный образовательный заказ. В рамках программы Продуктивной занятости и массового предпринимательства на молодежную практику 1,5 тыс. человек предусмотрено 166,7 млн. тенге.

На развитие инфраструктуры и сервиса медицинских учреждений дополнительно выделено 1,2 млрд. тенге.

«В связи с увеличением получателей до 1 130 опекаемых в центрах специальных социальных услуг на приобретение продуктов питания будут выделены 51,1 млн тенге и 17,1 млн тенге на лекарственные средства. В рамках социальной поддержки, а также по причине роста получателей будут приобретены 144 кресло-коляски на 43,8 млн тенге, 57 слуховых аппаратов на 3,8 млн тенге и предоставление услуг инватакси на 14,4 млн тенге»,- отметили в пресс-службе.

Выделены 893,1 млн тенге на приобретение 83-х единиц медоборудования и 1 грузового лифта для патологоанатомического бюро. На завершение работ по сейсмоусилению с восстановительными работами 3-х объектов здравоохранения выделено 22,9 млн тенге. Стоит отметить, что в этом году ведется строительство и ремонт 18 объектов здравоохранения с вводом в эксплуатацию 10 объектов до конца года.

На развитие жилищно-коммунального хозяйства планируется предусмотреть 3,8 млрд тенге. На внешнее электроснабжение жилого района площадью 153 га в юго-западной части города планируется предусмотреть 2,8 млрд тенге. На завершение разработки ПСД на строительство сетей электроснабжения присоединенных населенных пунктов будет выделено 6 млн. тенге.

В рамках программы «Развитие регионов 2020» для модернизации инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства будут отремонтированы 3,4 км сетей водопровода и канализации в микрорайоне Достык на сумму 130,4 млн тенге. Планируется начало строительства сетей водопровода и канализации в микрорайонах Думан, Калкаман-1,4 на 53,3 млн тенге, котельной для склад-базы спецмедснабжения на сумму 30 млн тенге.

В рамках программы модернизации ЖКХ будет проведен комплексный ремонт 58 домов, в том числе ремонт кровли 43 домов на 745 млн тенге. В рамках программы «Нурлы жер» на строительство инженерных сетей к многоэтажному комплексу «Саялы-2» будет выделено 104 млн тенге.

С учетом уточнения бюджета в текущем году предусмотрено создание 43,2 тыс. новых рабочих мест.