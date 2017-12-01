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Бутылку масла и мешок сахара в детских подарках объяснили в алматинском ТРЦ
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцев возмутили подарки 6-летним детям на одной из новогодних елок, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Люди возмущены подарками на одной из публичных новогодних елок в ТРЦ «Grand Park» в Ауэзовском районе. Дело в том, что 6-летним детям вручили вместо новогодних подарков литр подсолнечного масла и килограммовый мешок сахара.
В акимате Алматы сообщили, что ни городской, ни районный акиматы к организации этой новогодней елки отношения не имеют.
«Елка акима всегда проводится в цирке, а елки районных акиматов никогда не проводятся в торгово-развлекательных центрах», - заявили в акимате.
В ТРЦ объяснили столь необычные подарки тем, что проводят благотворительную акцию по своей инициативе, также за свой счет проводятся и детские новогодние елки, на которые приглашаются все первоклассники Алматы, а это около 27 тысяч детей.
«Инициативу Grand Park поддержали все его арендаторы своими различными акциями. Каждый из них разыгрывает среди гостей свою продукцию», - сообщили в ТРЦ «Grand park».
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