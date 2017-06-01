Буркина-Фасо подтвердило свое участие в Астанинском саммите ОИС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана в Египте Арман Исагалиев встретился с президентом Буркина-Фасо Рочом Марком Кристианом Каборе, который находился в Каире с официальным визитом, сообщила пресс-служба МИД РК.

Лидеру Буркина-Фасо было передано приглашение Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на первый саммит ОИС по науке и технологиям, который пройдет в Астане 10-11 сентября 2017 года. Посол подчеркнул важность участия Буркина-Фасо в этом форуме, где будут выработаны совместные пути решения актуальных проблем исламского мира, в том числе касающихся социально-экономического роста, научно-технического развития, модернизации и борьбы с бедностью.

Р.М. Каборе с благодарностью принял приглашение и подтвердил участие своей страны в Астанинском саммите на высоком уровне. Он отметил, что рассматривает Казахстан как дружественное и важное для Буркина-Фасо государство в Центральной Азии, отношения с которым необходимо развивать и укреплять. Президент указал на своевременность и актуальность данного форума, а также подчеркнул значимую роль Казахстана на международной арене и его весомый вклад в решение мировых и региональных проблем.