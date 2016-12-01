Булат Джумадилов стал наставником «Физкульт-Ура» в Кокшетау 

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Двукратный серебряный призер Олимпийских игр боксер Булат Джумадилов применил свой опыт наставничества в рамках социального проекта «Физкульт-Ура», который проводится под эгидой Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust». Помогли ему в этом начинании олимпийский чемпион, идейный вдохновитель социального проекта Юрий Мельниченко и бронзовый призер II Летних юношеских Олимпийских игр Жаслан Калиев. «Физкульт-Ура» впервые стартовал в городе Кокшетау.

Булата Джумадилова можно смело назвать живой легендой казахстанского спорта. Он является одним из первых спортсменов, который защищал честь суверенного Казахстана на Олимпийских играх. Благодаря ему и целой плеяде отечественных спортсменов, в число которых также входит Юрий Мельниченко, о нашей стране на заре становления узнали во всем мире. Это делает участие Б. Джумадилова в социальном проекте весьма символичным и ценным на фоне празднования 25-летия Независимости Республики Казахстан.

Как известно, Булат Джумадилов многие годы занимается тренерской работой и на открытых уроках в школах № 18 и 17 города Кокшетау двукратный призер Олимпиад применил новый формат занятия и современные разработки фитнес-индустрии.

«Сегодня мы попробовали провести для детей интересный урок физкультуры. Для этого, прежде всего, мы пустили в ход игровые формы занятия, где-то я использовал элементы своей методики, чтобы каждый ребенок научился правильно выполнять простые, но полезные упражнения, которые помогают в повседневной жизни», - рассказал Б.Джумадилов.









Лучшие казахстанские боксеры уже не раз становились наставниками социального проекта «Физкульт-Ура», в их числе: Ермахан Ибраимов, Серик Сапиев, Дарига Шакимова. Поскольку бокс - один из самых популярных и процветающих видов спорта в Казахстане, яркий пример спортсменов поможет привлечь детей к ведению здорового образа жизни и занятиям спортом.

По традиции, активное участие на уроке принял олимпийский чемпион, спортивный менеджер Президентского клуба Юрий Мельниченко, который поделился планами проекта на ближайшее время и на будущий год.

«Сегодня мы завершили двадцать второй урок социального проекта «Физкульт-Ура» из двадцати пяти запланированных в честь 25-летия Независимости Казахстана. Таким образом, наш проект близится к завершению. Мы постарались охватить все регионы страны, и провели уроки в десяти городах Казахстана. Впереди - уроки в Атырау и заключительный в Астане. Конечно, мы понимаем, что нам удалось охватить не все города, ведь юных любителей спорта в нашей стране очень много, поэтому мы планируем продолжение и развитие идеи «Физкульт-Ура» в следующем году», - сообщил Ю. Мельниченко.



