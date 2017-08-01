Бухгалтер-кассир Алматинского зоопарка арестована за присвоение и растрату более 32 млн тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Медеуским районным судом №2 города Алматы санкционирован арест гражданки Н., по подозрению в присвоении и растрате денежных средств Алматинского зоопарка в особо крупном размере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Бухгалтер-кассир Алматинского зоопарка арестована за присвоение и растрату более 32 млн

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Медеуским районным судом №2 города Алматы санкционирован арест гражданки Н., по подозрению в присвоении и растрате денежных средств Алматинского зоопарка в особо крупном размере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следствием установлено, что Н., являясь бухгалтером-кассиром зоопарка, материально-ответственным лицом, в период с декабря 2015 года по октябрь 2016 года путем удаления с компьютера сведений о реализации билетов за оказанные услуги присвоила и растратила 32 390 700 тенге», - сообщили в прокуратуре города Алматы.

Досудебное производство уголовного дела по ст.189 ч.4 п.2 и ст.241 УК РК осуществляется службой экономических расследований ДГД по городу Алматы, проведены соответствующие экспертизы. В связи с тяжестью совершенного преступления по делу назначен процессуальной прокурор, осуществляющий надзор с начала расследования до завершения уголовного процесса в суде. Под стражей гражданка Н. будет находиться в течение двух месяцев.

Ирина Ковальчук