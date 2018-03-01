Будут ли штрафовать уклонившихся от уплаты ОСМС в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Фонде обязательного медицинского страхования рассказали о мерах применительно к уклонившимся от уплаты взносов ОСМС или сделавшим несвоевременную проплату, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За несвоевременную уплату суммы отчислений и (или) взносов органами государственных доходов начисляется пеня в размере 1,25-кратной официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным банком Республики Казахстан, за каждый день просрочки (включая день оплаты в фонд). Так, к примеру, за 30 дней просрочки при зарплате в 150 тысяч тенге пеня составит 16,41 тенге», - сообщили в фонде в ответ на письменный запрос редакции.

Как пояснили в ФСМС, взыскание производится на основе инкассового распоряжения органа госдоходов с направлением уведомления плательщику. Органы госдоходов вправе взыскивать с банковских счетов плательщика деньги в пределах образовавшейся задолженности.

«За неуплату (неперечисление), несвоевременную и (или) неполную уплату отчислений и (или) взносов на обязательное социальное медицинское страхование работодателями, индивидуальными предпринимателями предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» (ст. 92-1)», - подчеркнули в пресс-службе фонда.