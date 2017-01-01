Будущее Сирии обсудят на конференции в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Весной в Брюсселе пройдет совместная с ООН донорская конференция относительно будущего Сирии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Я поделилась планами провести весной в Брюсселе совместную с ООН конференцию по будущему Сирии, которая будет иметь две основные цели. С одной стороны, это оценка выполнения обязательств, взятых во время донорской конференции в Лондоне в прошлом году», - сказала Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини после встречи глав МИД стран ЕС.



Тем не менее, глава европейской дипломатии подчеркнула, что «прежде всего это будет политическая конференция».



«Надеюсь, что через несколько месяцев после запланированного перезапуска внутрисирийских переговоров в Женеве под эгидой ООН, это станет возможностью для международного сообщества вместе перевернуть страницу и начать политический переход, процесс примирения и восстановления Сирии на основе соответствующих резолюций Совбеза ООН», - сказала Могерини.



Она добавила, что подготовка конференции пройдет в тесной связи с Организацией Объединенных Наций и Специальным посланником ООН по Сирии Стафаном де Мистурой.



Как известно, проводят подготовку к международной встрече по сирийскому урегулированию и в столице Казахстана. Как заявили в понедельник в МИД РФ, данный вопрос обсудили глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

О предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в столице Казахстана Астане ранее договорились главы России и Турции. По словам российского лидера Владимира Путина, эта встреча может дополнить женевские переговоры.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, в свою очередь, поддержал данную инициативу. Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января.

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